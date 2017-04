RIMINI. IL GATTO DI KATERINA E’ VIVO!

E’ vivo e vegeto il gatto di Katerina Laktionova, la ragazza trovata morta in un trolley nel porto-canale di Rimini. Assai spaventato e disorientato il micio si era rifugiato su un pianerottolo di un condominio vicino all’abitazione della giovane russa.

Affidato alle cure del canile municipale, l’identificazione non era stata possibile perchè il microchip risultava registrato all’estero, pertanto era stato adottato dalla donna che l’aveva inizialmente accudito. Leggendo il giornale ha compreso che si trattava proprio dell’animale di Katerina e si è recata in Questura per informare gli inquirenti.

Salvatore Occhiuto