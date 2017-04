RIMINI. IL PITTBULL DI EDSON TAVERES E’ RINATO AL CANILE MUNICIPALE

“Era un cucciolo, ora è cresciuto diventando un giocherellone”. Questa è la descrizione dei volontari del canile municipale di Rimini. Canile che da quattro mesi è la casa di Shark, il pittbull di Edson Tavares, il capoverdiano in carcere per avere sfigurato con l’acido l’ex fidanzata Gessica Notaro.

Nel gennaio scorso il cane era stato sequestrato dai carabinieri forestali. Non può essere adottato in quanto i responsabili del canile sono i suoi custodi giudiziari. Tavares è stato accusato anche di maltrattamento nei confronti dell’animale a cui ha fatto tagliare le orecchie in palese violazione delle leggi.

Salvatore Occhiuto