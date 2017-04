RIMINI. IL RAGAZZO PICCHIATO DAI BUTTAFUORI “RISCHIO DI PERDERE UN OCCHIO”

“Rischio di rimanere cieco dall’occhio sinistro”. Questa la disperazione di Alì Roudani, il ragazzo 23enne picchiato due settimane orsono dai buttafuori della discoteca “Altromondo Studios” di Rimini. “Non ero ubriaco come hanno affermato e non sono caduto per terra da solo”. Questo il racconto dal letto di ospedale.

Ricorda tutto il giovane che ha denunciato gli addetti alla sicurezza per lesioni gravi. “Ho chiamato i carabinieri perchè ho subito una vera e propria aggressione”. La prognosi non è ancora stata sciolta dai medici e le condizioni restano gravi con il cristallino fuoriuscito dall’occhio. “Non riesco a dormire per i forti dolori e spero che sia fatta chiarezza poichè non si può andare in un locale e incontrare persone sbagliate che scatenano su di te la loro furia violenta”.

Salvatore Occhiuto