RIMINI. IL RIMORSO DELL’ORMEGGIATORE “NON DOVEVO FARLI ENTRARE IN PORTO”

“Ho sbagliato a suggerire di entrare in porto per ripararsi nella darsena”. Sconvolto l’ormeggiatore che tuttavia non poteva prevedere cosa sarebbe accaduto. “Non dovevano prendere il mare con tale situazione meteo”. Così spiega l’amico che aveva venduto l’imbarcazione ai conoscenti veronesi.

Malgrado fossero gente esperta, sono stati anche sfortunati perchè il motore è andato in panne proprio durante la manovra di avvicinamento all’avamporto. “Le onde alte 5-6 metri e il forte vento hanno travolto la barca che è andata a cozzare contro gli scogli”. Questo il racconto del direttore della darsena che ha assistito alla tragedia dalla torretta di avvistamento.

Salvatore Occhiuto