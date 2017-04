Sono tornati in azione i cosiddetti “pallinari”, in prevalenza di nazionalità romena, che si sono installati, come al solito, nei punti strategici del lungomare di Rimini allo scopo di coinvolgere i passanti nel gioco di scommesse in versione stradale. Nel 2016 sono state emesse dalla polizia municipale oltre 300 multe che sono risultate al 60% non pagate. Pertanto si spera nell’efficacia del daspo urbano previsto dal decreto sicurezza elaborato dal governo.

Salvatore Occhiuto