Un incendio probabilmente di origine dolosa ha completamente distrutto un negozio di frutta e verdura a Rimini, in zona Miramare, in Via Guglielmo Marconi. Le fiamme si sono sviluppate nella notte facendo scattare l’allarme che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Dichiarata l’inagibilità dei locali al termine delle operazioni di soccorso.

Salvatore Occhiuto