RIMINI. LA CITTADELLA UNIVERSITARIA VERSO IL COMPLETAMENTO. APPROVATO IL PROGETTO PER L’AREA CORTILIZIA DEL COMPLESSO DEL LEON BATTISTA ALBERTI

Dalla pagina facebook del Comune di Rimini

Arriva all’ultimo atto l’articolato e importante intervento di recupero del Complesso del Leon Battista Alberti, sette edifici con corte interna che compongono la cittadella universitaria di Rimini. La Giunta comunale nell’ultima seduta ha infatti approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell’area cortilizia, ultimo tassello di un ampio intervento di ristrutturazione previsto da un Protocollo d’intesa tra il comune di Rimini e l’Università di Bologna per l’attuazione del programma di sviluppo del polo universitario riminese. Ad oggi cinque edifici dell’intero complesso sono stati ristrutturati, mentre sono in via di ultimazione i lavori per gli ultimi due stabili, destinati ad ospitare uffici, aule e locali tecnici. L’intervento sull’area cortilizia del complesso storico Leon Battista Alberti rappresenta quindi l’elemento di raccordo con quelli già realizzati e si presenta come più di una semplice riqualificazione, con l’ambizione di diventare un nuovo percorso urbano, in continuità con “L’Anello delle Nuove Piazze” e inserendo quindi la cittadella Universitaria in un dialogo sempre più aperto con la città.