RIMINI. LA MADRE DI GESSICA “MIA FIGLIA E’ UNA COMBATTENTE”

Ha levato la maschera, ha mostrato le ferite, ma ha rivelato la sua forza. “Mia figlia è una combattente faremo questa battaglia insieme”. Queste le parole della madre di Gessica Notaro dopo l’apparizione della ragazza al “Maurizio Costanzo Show”.

L’acido ha sfigurato il suo viso e causato danni irreparabili al suo stile di vita. Tuttavia la giovane non si è piegata alle avversità e ha reagito alla mala sorte chiedendo alle istituzioni sostegno affinchè almeno la giustizia terrena compia il suo dovere.

“Non posso perdonare Edson era come un figlio per me”. La madre racconta come la situazione è improvvisamente degenerata. Purtroppo le spese mediche sono tutte a carico della famiglia in quanto sarà veramente difficile ottenere un risarcimento dall’ex fidanzato.

Salvatore Occhiuto