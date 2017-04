RIMINI. LA POLIZIA INDAGA SULLE PROSTITUTE CINESE DEL PARCO DI PIAZZALE CARSO

Le indagini della polizia hanno stabilito che le prostitute cinesi hanno un regolare permesso di soggiorno e provengono da Prato. “Le pendolari del sesso e i loro protettori si sono installati nel Parco di Piazzale Carso, nei pressi del Grattacielo, zona stazione. Sarebbero alloggiate in appartamenti a Marina centro.

Svolgono la loro attività di giorno e di notte utilizzando le panchine come postazioni di adescamento tra passanti, bambini, anziani. Sono state più volte fermate e controllate, qualcuna denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Avrebbero contratti da bariste di cui verserebbero addirittura i contributi.

Tra le questure di Rimini e Prato si è aperta una controversia in quanto è stato richiesto ai colleghi toscani di revocare i permessi di soggiorno. Finora nessuna risposta dall’Ufficio stranieri competente.

Salvatore Occhiuto