Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi

Oggi in edicola, 4 ottobre 2023

Alluvione, anche Santarcangelo, Bellaria, Coriano e Poggio Torriana potranno accedere alle risorse per la ricostruzione

Si aggiungono ai cinque comuni già inserti nell’elenco del governo, vale a dire San Leo, Novafeltria, Sant’Agata Feltria e Casteldelci per la Valmarecchia e Montescudo-Monte Colombo in Valconca. E’ l’esito della visita del generale Figliuolo in settembre nel riminese (ilCarlino).

L’adescatore ha 21 anni

Identificato l’uomo, un ventunenne, che venerdì scorso ha avvicinato due dodicenni in procinto di entrare a scuola, con la richiesta di fotografare loro le scarpe. Gli esperti della polizia stanno già analizando pc e cellulari sequestrati all’uomo che, nel frattempo ha negato le accuse rivolte (ilCarlino, Corriere).

Assolto per fatto “tenue”

Il titolare del ristorante ‘Tana Marina’ di Viserbella aveva accolto un gruppo di persone di colore con il saluto fascista, violando l’articolo 604 bis del Codice penale ‘Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa’. A partire dalla riforma Cartabia, però, questo reato penale è ritenuto tenue per cui l’uomo è stato assolto. Dovrà in ogni caso risarcire la parte civile economicamente, con 2mila euro (Corriere, ilCarlino).

La lotta agli sprechi passa per la solidarietà

Trent’anni, albanese, Migen Disha è arrivato in Italia con un gommone. Nel primo periodo a Rimini la sua famiglia è stata aiutata dalla Caritas. “Lavorava solo mio papà, da soli non ce l’avremmo fatta”. Adesso Migen gestisce ‘La nuova latteria’ di via Campana e aiuta chi ha bisogno, con gli “avanzi” che ogni giorno si producono nel suo negozio (Corriere).

Sicurezza, il bilancio della stagione

I dati arrivano dalla prefettura. Tra il 1 giugno e il 15 settembre, polizia, carabinieri, guardia di finanza hanno controllato 97.810 persone, prodotto 291 arresti e 1.421 denunce in stato di libertà. Due le licenze sospese per l’attività di pubblico spettacolo, a seguito di gravi episodi di ordine pubblico (ilCarlino, Corriere).

Turismo: come hanno fatto a Jesolo?

“Quella di Jesolo è un’offerta turistica di qualità medio-elevata, che richiama una clientela alto-spendente, principalmente di provenienza estera”, spiega al Corriere Romagna Massimiliano Schiavon di Federalberghi Veneto. “Tutto è partito con l’avvento del nuovo millennio. Quando, nel 2002, l’amministrazione comunale dell’epoca affidò la realizzazione del nuovo piano regolatore all’architetto giapponese Kenzo Tange, luminare dell’urbanistica. Nel contempo, il settore privato andò a supporto di questa svolta pubblica, chiamando a raccolta archistar internazionali e affidando loro la riqualificazione delle case e, successivamente, degli alberghi. In una sorta di rilancio cittadino a 5 stelle”, spiega (Corriere).

Sadegholvaad ai bagnini: “Tenete aperto”

“Ogni operatore fa quello che ritiene più giusto per la sua attività. Ma è un dato di fatto che Rimini stia attirando parecchi turisti anche in questo periodo. Poi ci sono i congressi, dall’11 al 13 la fiera ospiterà il Ttg (il salone del turismo). Le occasioni per lavorare non mancano, anche in spiaggia”, spiega il sindaco di Rimini (ilCarlino).

Concessioni balneari: “la mappatura è terminata”

Domani alle 15,30 a palazzo Chigi si riunirà il tavolo che negli ultimi mesi ha impegnato governo e operatori balneari per definire la strategia in vista dei bandi per il rinnovo delle concessioni balneari, a fine anno. Con la mappatura dell’arenile nazionale in mano il governo potrà dimostrare che non c’è scarsità di spiagge non date in concessione, e quindi l’applicazione della direttiva Bolkestein dovrebbe prendere una direzione differente dalle aste sui beni già concessi (ilCarlino).

Spiaggia libera tutti

Punto primo: non una spiaggia per disabili ma una spiaggia accessibile a tutti e che permetta a tutti, anche ai disabili, di godere della vita balneare al 100%. Il progetto interesserà una parte della spiaggia libera di piazzale Boscovich ed è stato presentato ieri al palazzo del turismo. Previste sedute per facilitare l’arrivo in acqua, segnaletica friendly pensata da Asl e Centro per l’autismo, servizi di gestione assistenza e percorsi di formazione, potenziamento per azioni di mobilità, implementazione di posti auto riservati ai disabili, percorsi di inclusione lavorativa in spiaggia, “spazi filtro” e aree relax con gazebi (Corriere).

Perticara, le rocce emettono gas radon

La scoperta riportata dalla rivista Science of the total environment è relativa a uno studio del 2014 a cura di Marco Taussi, Maria Assunta Meli, Carla Roselli, Giacomo Zambelli, Ivan Fagiolino, Michele Mattioli e Matteo Giordani. Matteo è ricercatore dell’università di Urbino e originario di Novafeltria. “Tutte le rocce emettono radon all’interno della crosta terrestre seppur in quantità variabile. La particolarità è che la miniera è priva di un ricambio con l’aria esterna. Perciò il gas rimane accumulato all’interno senza fuoriuscire”, quindi “con il tempo il radon decade in altri elementi come il Polonio 210” (Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al palacongressi il Congresso Nazionale Sigu, Società Italiana Genetica Umana

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Vermeer. The greatest exhibition’

Dalle 20 a viale Ceccarini a Riccione Cicus party con il polistrumentista Simon Evans, i Thunder Brothers, la dj Pipper

Alle 20,45 al casinò di San Marino incontro con Marcello Veneziani (“Mementi. Mercoledì d’autore”)