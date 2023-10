Rimini. Minacciava e mandava uomini sotto casa della sua ex: arrestato a Catania 38enne residente nel riminese

Arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Catania un cittadino albanese indagato dalla procura di Rimini per atti persecutori nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una breve relazione sentimentale.

L’uomo, 38enne e residente nel territorio riminese da diverso tempo, dopo la relazione avrebbe minacciato di morte la sua ex e con un profilo social falso si era finto una prostituta inviando uomini sotto casa della ragazza i quali pretendevano di avere rapporti sessuali con lei come pattuito on line.

La donna intimorita lo scorso agosto aveva denunciato il 38enne alla polizia postale permettendo così le indagini sul web coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani e il successivo arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini.

L’uomo si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.