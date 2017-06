RIMINI-MODENA IL FIL ROUGE DEL CONCERTO DI VASCO

Un vero e proprio fil rouge tra Rimini e Modena intorno al concerto di Vasco Rossi organizzato sabato 1 luglio nella città della Ghirlandina. Mentre il leggendario “rocker” si è preso qualche giorno di relax al Grand Hotel del capoluogo rivierasco, continuano i preparativi sulle rive dell’Adriatico.

Durante la notte dell’evento modenese, sulla spiaggia di Rimini si assisterà in diretta streaming con maxi-schermo allo show dei record che celebrerà i 40 anni di carriera di Vasco. Una Via Emilia che unirà per una serata sulle note del rock la pianura padana alla riviera romagnola.

Salvatore Occhiuto