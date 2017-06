RIMINI. MOLO STREET PARADE ENTRATA IN SICUREZZA

Come previsto sono scattate le misure di sicurezza a Rimini in occasione della Molo Street Parade 2017. Metal detector, bottiglie di vetro sequestrate, borse perquisite da forze dell’ordine e dagli steward delle agenzie private sulla falsariga degli stadi di calcio. Già qualche malore e svenimento, soprattutto per il caldo, prontamente curato dagli ospedali da campo predisposti dalla locale Croce Rossa.

La cosiddetta “zona rossa” è stata completamente transennata, anche con barriere di cemento e ostacoli mobili, dal Ponte della Resistenza al porto e dal lungomare a Piazzale Kennedy. Qualche inevitabile disagio per il traffico e i bagnanti del sabato che si recavano in spiaggia. Anche quest’anno impressionante il flusso degli spettatori giunti da varie parti d’Italia.

Salvatore Occhiuto