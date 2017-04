Rimini. Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido mostra il volto in tv: «Ecco come mi ha ridotta»

Ha scelto di mostrare i segni, della furia dell’uomo che diceva di amarla. Di far vedere a tutti «quello che mi ha fatto». Gessica Notaro, la miss Romagna sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares lo scorso 10 gennaio, tre mesi dopo il giorno che la ha cambiato la vita per sempre, ha deciso di mostrare in televisione il suo volto.

«Ecco come mi ha ridotta, questo non è amore»

Lo ha fatto nello studio del «Maurizio Costanzo show», nella puntata in onda il 20 di aprile. Si è presentata con i jeans e una maglia scura, una sciarpa a coprire completamente il viso. «Se vuole può rimanere così» le ha detto Costanzo. «Preferirei toglierlo», ha risposto Gessica. Come Lucia Annibali, anche questa 28enne di Rimini ha deciso che tutti dovevano vedere cosa le ha fatto Edson, il suo ex compagno capoverdiano. L’uomo che diceva di amarla. E che invece il 10 gennaio si è presentato sotto casa sua e le ha rovesciato dell’acido addosso. Il volto deturpato, la benda sull’occhio sinistro, quello più volte operato per cercare di salvarle la vista. «Voglio che si veda cosa mi ha fatto, questo non è amore» ha detto Gessica. Il Corriere.it