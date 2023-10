Rimini. NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE: SELEZIONATI I 14 PROGETTI FINALISTI

Oggi prenderà il via la seconda fase della business plan competition che condurrà all’evento finale

Rimini, 3 ottobre 2023 – Sono 14 i progetti che parteciperanno alla seconda fase di Nuove Idee Nuove Imprese. Il Comitato Tecnico Scientifico li ha selezionati tra i 101 iscritti alla business plan competition, al termine della prima fase, dopo settimane intense di lavoro durante le quali i team hanno sviluppato i propri progetti.

La fase numero due sarà focalizzata sulla creazione del business plan e condurrà i team selezionati all’evento finale, nel corso del quale avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto al pubblico. Tra questi, saranno scelti i vincitori dei premi economici (20.000 euro il montepremi) e nei numerosi benefits in palio.

Dei 14 team finalisti, 5 provengono dalla provincia di Rimini, 3 sono dell’area bolognese, 2 del territorio di Forlì – Cesena, 2 della Repubblica di San Marino e 2 di Ravenna.

I PROGETTI FINALISTI

2NDSPACE: società operante nel settore della New Space Economy, specializzata nella realizzazione di missioni spaziali complete, dalla progettazione e costruzione del satellite fino al lancio in orbita.

Baze: il primo community marketplace dedicato al lavoro domestico. Una piattaforma che si pone come punto di riferimento per famiglie, lavoratori e agenzie di intermediazione che cercano soluzioni affidabili e convenienti per il lavoro domestico.

Cutmyclip: marketplace verticale innovativo che si inserisce in un settore in evoluzione come il social video marketing.

Flates: app mobile dedicata alla ricerca di soluzioni abitative da condividere. Mette in contatto persone con interessi e esigenze simili per facilitare la ricerca di coinquilini ideali e condividere stanze o case.

FutureLink: piattaforma specializzata nella rivendita di materiale inutilizzato e attrezzature di seconda mano presenti nei magazzini aziendali e nei cantieri.

Gnapp my industries: azienda attiva nel campo della tecnologia alimentare, focalizzata sulla preparazione e distribuzione di bevande e alimenti di alta qualità attraverso sistemi innovativi e all’avanguardia.

LAW4U: piattaforma che facilita l’integrazione delle nuove tecnologie nel settore forense.

Me, la città fatta per me: piattaforma che si prende cura delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie, in tutte le fasi della vita.

Navimarket: ecosistema di tecnologie per digitalizzare le corsie dei supermercati e innovare l’esperienza di acquisto dei consumatori

Nuova forma del metallo: soluzione nel settore alimentare per servire pasti caldi o freddi, pietanze pronte per il consumo in loco o da asporto.

Replate: servizio di menu digitali progettato per suscitare emozioni coinvolgenti nei clienti durante l’ordinazione, grazie alla presentazione di modelli 3D realistici dei piatti.

S.M.A.T.: sistema di coltivazione verticale che utilizza in modo parsimonioso acqua, nutrienti ed energia, ideale per orti di nuova concezione ad uso familiare.

TecSaClean: processo speciale di decontaminazione e imballaggio progettato per proteggere i particolari tecnici destinati all’assemblaggio nei settori dell’Automotive e dell’eMobility.

Vongole Bernardi: realtà emergente che punta a diffondere la vongola della Riviera Romagnola in tutto il mondo attraverso l’uso di tecnologie innovative e competenze trasversali.

LA SECONDA FASE

La seconda fase della competizione prenderà il via oggi, martedì 3 ottobre, con il primo appuntamento formativo. In programma un seminario con Roberto Berardi di Skema – consulenza aziendale, che illustrerà ai partecipanti i diversi tipi di società previste dalla Legge, le loro peculiarità operative e i costi da sostenere per la loro costituzione e funzionamento. Si parlerà anche degli organi societari, di start-up innovative e di Srl semplificate.

A seguire l’intervento di Rossana Michelotti, socio fondatore ella Cooperativa Prospectra, che illustrerà ai futuri imprenditori le opportunità che San Marino può offrire, con cenni sulla costituzione e sul funzionamento di società di capitali, sulle agevolazioni e sul trattamento fiscale previsto per le nuove attività.

SI ALLARGA ANCORA LA COMPAGINE DEI PARTNER

Nuove Idee Nuove Imprese vanta 22 anni di storie, nel corso dei quali sono stati formati alla cultura imprenditoriale 4.303 partecipanti, 1.567 idee di business sono state presentate alle giurie e 128 sono le aziende nate dalla competizione, di cui 73 tuttora attive. La business plan competition ha distribuito complessivamente ai team vincitori 632.000 euro di premi e ha favorito la crescita di aziende di ogni settore.

Tutto questo è possibile grazie al sostegno di numerosi soci e partner. Dopo Zeitgroup e Simple Networks, che si sono uniti alla compagine dei partner quest’anno, recentemente hanno fatto il loro ingresso Adriano Buggiani (consulente assicurativo), Laborinto e Nemini Teneri Capital SG, società indipendente di gestione del risparmio con sede a San Marino.

SOCI E PARTNER

Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

L’iniziativa beneficia del contributo economico di RivieraBanca, Deloitte & Touche SpA., Studio Skema e Crèdit Agricole che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.

Importante anche il supporto dei partner Cesena Lab, Romagna Tech, Soroptimist Rimini, ART-ER, Tecnopolo di Rimini, Prospectra, Fattor Comune, Simple Networks, Zeitgroup, Adriano Buggiani (consulente assicurativo), Laborinto e Nemini Teneri Capital SG.

PATROCINI

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino;

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS; Comune di Rimini.

