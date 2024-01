Rimini. Parte oggi, 20 gennaio, la 45^ edizione del Sigep

La 45° edizione di Sigep – The World Dolce Expo si terrà a Rimini da sabato 20 al mercoledì 24 gennaio. La fiera rappresenta un punto di riferimento per le innovazioni nel settore della gelateria, pasticceria e panificazione. Saranno presenti espositori provenienti da tutto il mondo, con 500 top buyer provenienti da 81 Paesi. Ci saranno 5 business communities interconnesse tra loro: Gelato, Pastry, Choco, Coffee e Bakery. Durante la fiera ci saranno anche competizioni internazionali, dimostrazioni, workshop e incontri di formazione. Durante l’inaugurazione, verrà ufficialmente intitolata a Lorenzo Cagnoni la Cupola della Hall Sud, l’ex presidente di Italian Exhibition Group scomparso lo scorso settembre. Nonostante l’aumento dei costi delle materie prime, l’industria del fuoricasa dolce è in crescita, con un fatturato dell’11% in più rispetto al 2022 nel settore del Gelato. Anche il settore dei macchinari e dell’arredamento per gelaterie ha registrato un aumento degli affari, così come il settore dei dolci delle festività, con un valore superiore per il panettone artigianale rispetto a quello industriale. Il caffè rimane la bevanda più amata in Italia, con oltre 95 milioni di tazzine consumate ogni giorno. Il settore del pane si mantiene stabile, mentre cresce l’attenzione verso i prodotti realizzati con farine biologiche. La pasticceria registra un aumento dei consumi del +12% nel 2023.