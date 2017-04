RIMINI. PROCESSO AD UN BARISTA DI RICCIONE CHE VERSO’ AD UN CLIENTE UN BICCHIERE DI ACQUA CON DETERSIVO

Non è bastato il risarcimento di oltre 700 mila euro concesso alla vittima. Si è aperto al Tribunale di Rimini il processo che vede imputato un barista di Riccione che ha servito per sbaglio un bicchiere di acqua con detersivo ad un cliente nell’aprile 2013. Un accusa di lesioni personali gravissime in quanto il 54enne milanese ha riportato danni permanenti all’esofago. Una bottiglia di acqua con detersivo molto concentrato per pulire i pavimenti era finita dentro il banco-frigo.

Salvatore Occhiuto