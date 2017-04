RIMINI. PROGRAMMA UFFICIALE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

A Rimini avrà inizio con il raduno delle autorità, delle Forze Armate, delle delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, politiche, sindacali, studentesche e cittadine alle 9,45 in Piazzale Roma, nel Parco Cervi, la cerimonia ufficiale per le celebrazioni del 25 Aprile, 72° anniversario della Liberazione d’Italia.

Alle ore 10 la posa di una corona al Monumento della Resistenza e l’inizio del corteo, durante il quale saranno posate corone al Cippo all’Arco d’Augusto, in Piazza Tre Martiri, in Via Cairoli e in Piazza Ferrari per raggiungere piazza Cavour dove, alle ore 11, interverrà il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi a cui farà seguito l’orazione celebrativa di Silvia Zoli, vice presidente Anpi Rimini.

Accanto al momento ufficiale, sempre martedì 25 aprile le tradizionali iniziative sportive: con partenza alle ore 9,30 dal Centro Sportivo Viserba Monte 45a Camineda straca”, 39° Trofeo Giorgio Pulazza, 7° Trofeo Gianfranco Drudi, 36° Trofeo della Liberazione, tradizionale gara podistica organizzata dalla Polisportiva Viserba Monte, e con partenza alle ore 9,30 Piazzale Cinema Settebello “Rimininbici” 26a edizione pedalata ecologica, organizzata dal Dopolavoro FF.SS e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

In piazza Cavour, nel pomeriggio del 25 aprile, saranno presenti i banchetti delle varie associazioni antifasciste riminesi e dalle 16 alle 18: “La danza della liberazione”, balli della tradizione locale con l’Uva Grisa e Bal Folk con Thomas Bertuccioli.

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con i comitati comunale e provinciale ANPI Rimini e l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (ISRIC) di Rimini.

Le celebrazioni del 72° anniversario della Liberazione d’Italia avranno un prologo sabato 22 quando alle ore 10, sotto il porticato della Biblioteca Comunale di via Gambalunga, sarà inaugurata la mostra fotografica “Scatti di memoria” realizzata dai comitati provinciali Anpi di Bologna, Forlì – Cesena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini con la collaborazione delle scuole del territorio.

Domenica 23 aprile alle ore 17 nella Sala del Giudizio del Museo della Città di via Tonini avrà inizio la presentazione del “Diario riminese dal 1930 al 1960” di Attilio Giusti, a cui farà seguito la premiazione degli studenti delle classi III delle scuole secondarie di primo grado che hanno presentato i migliori elaborati.