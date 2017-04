RIMINI. PROROGATA L’ALLERTA METEO

Bollettino dell’Agenzia regionale della Protezione Civile

Prolungata la fase di attenzione per vento e mare mosso in Emilia Romagna. La fase di attenzione, inizialmente attivata dalle 19 di oggi per 14 ore, è stata prolungata dalle 8 di domani, giovedì, alla stessa ora di venerdì. Interessate le pianure di Forlì-Ravenna e Bologna-Ferrara e la fascia costiera.

Una depressione con centro sulla penisola balcanica determinerà ancora ventilazioni nord-orientali sul mare e sulla fascia costiera con mare molto mosso in particolare nella nottata fra giovedì e venerdì. L’intensità del vento prevede valori medi attorno a 60 Km/h con raffiche fino a 70-80 Km/h. Lo stato del mare al largo prevede altezza onda compresa fra 1,8 e 2,5 metri. Fenomeni in esaurimento nelle 48 ore successive.