RIMINI. RAMADAN VIOLENTO PADRE COLPISCE IL FIGLIO CON IL TAVOLO

Un ramadan davvero violento in una famiglia senegalese di Rimini. Malgrado avesse raccontato di essere caduto, un giovane 20enne ha dovuto raccontare la verità ai medici del pronto soccorso dopo l’esame delle lastre che hanno evidenziato la vera causa delle tante fratture al volto.

Il padre 50enne l’ha colpito con il tavolo della cucina perchè il figlio aveva violato il digiuno prescritto nel periodo del ramadan che è uno dei cinque doveri della fede islamica. Prognosi riservata di venti giorni per il ragazzo e denuncia per lesioni personali per il genitore.

Salvatore Occhiuto