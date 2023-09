Rimini. Riaperta la via Fattori a Viserba con una nuova pista ciclabile

Un altro importante intervento di riqualificazione previsto nella opere di urbanizzazione del progetto “Ex corderia”

Da ieri è tornata percorribile la via Fattori a Viserba, in una nuova veste allargata, riqualificata e con un nuovo percorso ciclopedonale che si sviluppa per circa 250 metro. Un intervento atteso dai residenti, che rientra nella più ampia riqualificazione del comparto urbanistico di Viserba, denominato “Ex corderia”.

I lavori in particolare hanno riguardato prima i sotto servizi, legati alla pubblica illuminazione e alle condotte fognarie. Poi successivamente si è provveduto al tombinamento della fossa laterale di scolo delle acque, sulla quale è stato realizzato un nuovo percorso ciclabile, lungo circa 250 metri. Un collegamento ciclopedonale, che garantirà maggiore sicurezza e protezione ai residenti dell’intera area. A conclusione dei lavori poi è stato fatto un nuovo manto d’asfaltato della strada, che adesso risulta anche più larga e ben più agevole per la circolazione stradale.

Quelle realizzate in via Fattori, da ieri riaperta alla circolazione, sono opere di urbanizzazione, sotto servizi funzionali e messa in sicurezza, affidate al privato e collegate al progetto “Ex corderia” a Viserba. Lavori che necessitano ancora di alcuni interventi di finitura, che riguardano anche la riqualificazione, di Via Marconi e via Amati. In particolare l’intervento su via Fattori era iniziato lo scorso luglio e aveva comportato la chiusura temporanea alla circolazione stradale e alcune limitazioni del traffico.

“Si tratta di opere pubbliche significative – dichiarano Roberta Frisoni, Assessora alla Mobilità e Mattia Morolli Assessore ai Lavori Pubblici – non solo per Viserba, ma per tutti i cittadini che potranno da oggi, attraversare la via Fattori anche in bicicletta, a piedi in totale sicurezza, in un percorso separato dalla sede stradale. I lavori di messa in sicurezza su via Fattori, come anche quelli in ultimazione previsti in via Marconi e via Amati, si uniranno alla realizzazione del nuovo parco pubblico, in prossima consegna da parte del privato, dotato di nuove aree gioco e attrezzature per famiglie e ragazzi e anche di un importante incremento della sosta.”