RIMINI. RISTORANTE “LA MI MAMA” A FIANCO DEL FOOTBALL CLUB RIMINI

Riceviamo e pubblichiamo

Ancora un’importante realtà del territorio a fianco del Rimini. Si tratta del ristorante “La Mi Mama”, sito in via Poletti 32, a due passi da piazza Cavour, storico punto di ritrovo per tutti coloro, riminesi e turisti, che amano gustare i sapori genuini della tradizione romagnola, siano essi a base di carne, pesce o vegetariani.

Per suggellare la nuova partnership, giovedì sera i biancorossi sono stati a cena da “La Mi Mama”, ospiti dei proprietari del ristorante e tifosissimi della maglia a scacchi. “Siamo tre soci, tutti riminesi e tutti tifosi del Rimini – conferma Giulio Marchi, proprietario del locale assieme a Mirko Ricchi e Massimiliano Alvisi -, dunque per noi è un piacere dare il nostro contributo ai nostri colori.

Il Rimini porta in giro per l’Italia il nome della nostra città, per questo auspico siano sempre di più le realtà del territorio che vogliano dare una mano alla società biancorossa. Il Rimini è patrimonio di tutti”. Alla cena, assieme a una folta delegazione della squadra, sono intervenuti Giorgio Grassi, il presidente Sergio Santarini, l’amministratore delegato Tiziano Fabbri, il diesse Pietro Tamai e il segretario Marco Mercuri.

Sergio Cingolani Ufficio stampa e comunicazione Rimini F. C.