Rimini. Scoperto a rubare in spiaggia, arrestato dalla Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato della squadra volante di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo straniero di 21 anni perché resosi responsabile dei reati di rapina impropria, danneggiamento, evasione e resistenza a P.U.

Nello specifico, alle ore 18.20 di ieri, una Volante interveniva presso uno stabilimento balneare di questo lungomare in quanto alcuni bagnanti avevano notato un giovane che rubava zainetti in spiaggia fra gli ombrelloni. Prontamente, gli Agenti di una volante intervenivano sul posto e, unitamente ad alcuni bagnanti che nel frattempo seguivano in spiaggia il predetto che si era impossessato di due zainetti, dopo aver reso vano il suo tentativo di fuga, bloccavano il giovane, accompagnandolo in Questura.

Inoltre, lo stesso è stato deferito anche per i reati di danneggiamento, evasione e resistenza a pubblico ufficiale in quanto, mentre era in custodia presso gli uffici della Questura, dava in escandescenza danneggiando gli arredi e tendando la fuga, ma veniva prontamente bloccato.

In virtù dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del rito per direttissima tenutosi nella mattinata odierna in virtù del quale l’arresto veniva convalidato ed al predetto veniva imposto l’obbligo di dimora presso il comune di Modena, dove attualmente risiede.

Inoltre, nei suoi confronti il Questore di Rimini ha adottato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Rimini, con divieto di ritorno per anni tre.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa Polizia di Stato Rimini