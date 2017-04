Rimini: Servizio di controllo straordinario del territorio: 18 persone denunciate in stato di libertà.

Dalle ore 18:00 del 22 aprile 2017 alle ore 08:00 odierne, i Carabinieri del Comando Compagnia di Rimini, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, al fine di prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, connessi alle sostanze stupefacenti ed alla guida in stato di ebbrezza.

Nel servizio straordinario di controllo, sono stati impiegati più di 30 militari della compagnia di Rimini, che hanno pattugliato il territorio presidiando le principali vie di comunicazioni e dei centri abitati.

Militari della Stazione di Santarcangelo di Romagna hanno denunciato in stato di libertà, G.T., di anni 19, cittadino San Marinese, ma residente a Rimini, il quale a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di grammi 6,6 di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.

Militari della Stazione di Viserba hanno denunciato in stato di libertà, G.S., di anni 36, cittadina Bulgara, in Italia senza fissa dimora, la quale all’interno di un negozio del centro storico, aveva asportato il portafogli di una cliente contenente la somma di denaro di euro 100,00.

Militari della Stazione di Miramare hanno denunciato in stato di libertà, n. 2 cittadini Peruviani, transessuali, A.M. di anni 22, e B.E. di anni 36, i quali mentre ponevano in essere comportamenti tesi in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento, risultavano privi di alcun documento valido sul territorio nazionale.

Medesimi militari hanno successivamente denunciato in stato di libertà un cittadino Riminese, B.F., di anni 32, il quale veniva sorpreso dopo aver asportato una bicicletta “Fat Bike” del valore di euro 250,00, regolarmente chiusa con lucchetto dal legittimo proprietario.

Gli altri militari impiegati nel controllo alla circolazione stradale hanno denunciato in stato di libertà 13 automobilisti, i quali sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture, con tasso alcolemico superiore a 0,80 gr/lt.

Inoltre altri 8 automobilisti, sorpresi a guidare con un tasso alcolemico inferiore al 0.80 gr/lt, sono stati sanzionati amministrativamente, anche se per loro è scattato il ritiro della patente.