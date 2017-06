RIMINI. I SOCI DI BANCA CARIM APPROVANO IL BILANCIO AL 31/12/2016

Si è svolta oggi pomeriggio in Sala Manzoni l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. Per la parte ordinaria l’Assemblea ha approvato il progetto di bilancio relativo all’Esercizio 2016 e preso atto dell’informativa sulle Politiche di remunerazione e incentivazione. L’Assemblea dei Soci ha altresì confermato quale componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Stefano Bagli che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2017. Per la parte straordinaria l’Assemblea ha deliberato la proposta di riduzione del capitale sociale, conseguente alla copertura della perdita, nonché la relativa modifica dell’art. 5, primo comma, dello Statuto Sociale ed ha approvato la proposta inerente la mancata ricostituzione delle riserve da rivalutazione in sospensione d’imposta.