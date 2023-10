Rimini. Tatuatore riminese arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti

Detenzione di droga ai fini di spaccio è il reato che ha portato all’arresto di un 37enne tatuatore riminese fermato dagli agenti della Squadra mobile lo scorso 12 ottobre. L’uomo aveva attirato l’attenzione della pattuglia per la sua guida poco prudente e per non aver allacciato le cinture di sicurezza. Durante il controllo dell’auto gli agenti hanno rinvenuto quasi sette chili di marijuana e 690 euro in contanti. Un ulteriore controllo nell’appartamento del 37enne ha portato alla scoperta di ulteriori quantità di marijuana e hashish, oltre a varie sostanze presumibilmente dopanti.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuliano Renzi, è ora detenuto in attesa della convalida dell’arresto.