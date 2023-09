Rimini. Transitalia Marathon verso il via, le modifiche alla viabilità

Anche quest’anno si conferma come uno degli eventi più importanti nel panorama del mototurismo internazionale e una vera e propria esperienza attraverso l’Italia, con formula di navigazione in stile Rally.

Questa manifestazione d’eccellenza della Federazione Motociclistica internazionale prende il via, come ormai è consuetudine, da piazzale Fellini domenica 24 settembre, per ritornare in Riviera mercoledì 27 settembre, dopo aver attraversato gran parte del centro d’Italia, alla scoperta dei borghi più belli.

La manifestazione apre i battenti già dal 22 settembre in Piazzale Fellini con MIT – MotoTurismo Italia Expo, la fiera internazionale del turismo in moto, che si prepara ad ospitare le più grandi case costruttrici e le aziende del panorama motociclistico mondiale. Gli appassionati, oltre ad avere la possibilità di conoscere in anteprima tutte le novità del settore, potranno partecipare ad un ricchissimo calendario di attività e demo ride, ma anche eventi, presentazioni e degustazioni delle eccellenze del territorio per tre giorni all’insegna del turismo sulle due ruote e del divertimento.

Sabato 23 settembre è previsto anche un Raduno motociclistico rivolto agli appassionati di moto KTM della gamma Travel, i modelli della famiglia Adventure, Super Adventure e 690 ENDURO, con il KTM Titano Ride out che si sviluppa in un percorso attraverso strade ricche di paesaggi pittoreschi e castelli medievali dell’entroterra riminese e del Montefeltro.

Info e programma su www.transitaliamarathon.com

Viabilità Transitalia Marathon

Per rendere possibile lo svolgimento della “Transitalia Marathon” verrà modificata la regolamentazione della circolazione nel periodo dalle ore 08.00 del 20/09/2023 alle ore 12.00 del 25/09/2023.

In particolare, è prevista la CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE:

– dell’intera ROTONDA GRAND HOTEL;

– del VIALE BECCADELLI, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori;

– del LUNGOMARE TINTORI, nel tratto dal Viale Beccadelli alla Via Bianchi;

– del VIALE COLOMBO, nel tratto dalle Vie Bianchi/Cappellini alla Rotonda Grand Hotel;

– della VIA LUCI DEL VARIETÀ e della VIA GIULIETTA MASINA e nei tratti attorno alla Palazzina Roma (lato opposto al Grand Hotel).

In questa area è previsto anche il DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE COATTA, eccetto autorizzati.

Esclusivamente durante lo svolgimento degli eventi è previsto inoltre il DIVIETO DI TRANSITO AI VELOCIPEDI ED AI MONOPATTINI anche se condotti a mano.

L’evento motoristico, non essendo una manifestazione agonistica, prevede il transito su strade aperte al traffico, in autonomia. Pertanto, nella giornata del 24 SETTEMBRE, giorno in cui è prevista la partenza del ‘giro turistico’, i partecipanti dovranno avere le moto in perfetta regola con il codice della strada e tenere un comportamento di guida responsabile e corretto, senza creare intralcio o pericolo per la circolazione sia veicolare che pedonale. La partenza avverrà a scaglioni di tre moto ogni due minuti così da non incidere sul normale traffico nei territori attraversati (sono previsti n. 400 partecipanti circa in totale). Lo staff dell’organizzazione sarà dislocato lungo il percorso per l’eventuale assistenza.

Si segnalano di seguito le strade interessate dal percorso il giorno 24 SETTEMBRE 2023 (mattino):

Rotonda Fellini – Via Antonio Beccadelli – Via Vespucci – Via Regina Elena – Via Regina Margherita – Viale Portofino – Viale Siracusa – Via Melucci – Via Rosmini Serbati – Via Varisco – Via Macanno – Via Coriano dir. Coriano.