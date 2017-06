RIMINI. TRE BAMBINI SALVATI DALLA FURIA DELL’ACQUA

Tre bambini che si era avventurati troppo al largo su un materassino gonfiabile a forma di coccodrillo sono stati salvati dai bagnini che erano rimasti in spiaggia ad allenarsi dopo la fine del turno di guardia. Una fortunata coincidenza che ha evitato drammatiche conseguenze.

Giuseppe Adamo e Alessandro Nusca si sono immediatamente gettati in acqua con il supporto di un moscone recuperando oltre ai tre minori, anche una donna. “Un imprudenza che poteva causare una tragedia”. Questo il commento dei due operatori balneari che invitano i genitori a non lasciare mai soli i figli in mare.

Salvatore Occhiuto