RIMINI. UNA GIORNATA CON VEICOLI IN FIAMME

Una giornata caratterizzata da veicoli in fiamme a Rimini. In entrambi i casi tanta paura ma nessuna grave conseguenza.

Un furgone si è incendiato appena transitato dal casello dell’autostrada. Illeso il conducente che ha abbandonato il mezzo. L’intervento dei vigili del fuoco ha ovviamente provocato un rallentamento del traffico.

Nel parcheggio di Via del Volontario un’auto ha invece preso fuoco dopo l’accensione del motore. Incolume la donna alla guida rimasta comunque in stato di choc per l’accaduto. Sarebbe potuta morire bruciata tra le lamiere.

Salvatore Occhiuto