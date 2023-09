Rimini. Violenza domestica nei confronti della compagna 32enne: arrestato 35enne rumeno

Arrestato dalla polizia un rumeno di 35 anni accusato di avere aggredito e malmenato la compagna, una straniera di 32 anni.

L’ultima aggressione da parte dell’uomo è avvenuta a fine luglio ed ha provocato, nell’ormai ex convivente, lesioni gravi a un timpano ma soprattutto, dopo i calci all’addome, il rischio di non poter portare a conclusione la gravidanza, essendo incinta.

Questa aggressione, denunciata dalla donna alle forze dell’ordine, ha portato alle indagini degli inquirenti e all’arresto del rumeno su proposta del Pm Luca Bertuzzi e convalidato dal gip Manuel Bianchi. Le indagini della polizia hanno portato in luce mesi di maltrattamenti in famiglia. Dagli insulti, alle botte, agli spintoni, minacce di morte all’ex convivente che ha subito anche la rottura di un dente. Il 35enne si sarebbe inoltre spinto anche a mostrare un video intimo della donna alla madre di lei per screditarla e non si è fermato neanche dopo la denuncia della donna, continuando a minacciarla fino ad obbligarla a lasciare la casa per paura.