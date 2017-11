Risultati di Serie A della giornata di oggi

Il Napoli fermato sullo 0-0 dal Chievo, la Juventus che vince in rimonta 2-1 con il Benevento con i sanniti che spaventano i bianconeri ma poi subiscono il sorpasso; ora la formazione di allegri è a -1 dai partenopei. La Roma vince a Firenze mentre Lazio-Udinese viene rinviata per il maltempo. Questi i risultati della dodicesima giornata del campionato italiano di calcio di serie A. Potrebbe essere il 24 gennaio prossimo, un mercoledì, la prima data utile per recuperare l’incontro Lazio-Udinese, rinviato oggi per pioggia. Lo fanno intendere fonti della Lega serie A, che sta cercando spiragli in un calendario molto fitto e dove già ha dovuto trovare collocazione per il recupero di Sampdoria-Roma, fissato a sua volta al momento per il 24/1 Se Lazio e Udinese dovessero uscire nei prossimi turni di Coppa Italia, si libererebbero delle date anche a fine dicembre o a inizio gennaio.

I MATCH DELLE 15

Fiorentina-Roma 2-4 (Gerson-Veretout-Gerson-Simeone-Manolas-Perotti)

Juventus-Benevento 2-1 (Ciciretti-Higuain)

Lazio – Udinese rinviata per pioggia

Chievo-Napoli 0-0

Cagliari-Verona 2-1 (Zuculini-Ceppitelli-Faragò)

Atalanta – SPAL (ore 18)ì

Sassuolo – Milan (ore 20,45)

Bologna-Crotone 2-3 (risultato finale)

Genoa-Sampdoria 0-2 (risultato finale)

Inter-Torino 1-1 (risultato finale)

I gol

PEROTTI CHIUDE IL MATCH A FIRENZE

Cagliari-Verona 2-1: al’ 85′ Farago’ riceve da Pavoletti e scarica un destro del limite dell’area imprendibile per Nicolas

Juventus-Benevento 2-1: al 65′ Cuadrado insacca di testa sul cross teso sul secondo palo di Alex Sandro. Non puo’ nulla Brignoli.

Juventus-Benevento 1-1: al 57′ cross di De Sciglio, sponda aerea di Matuidi per Higuain che in acrobazia insacca all’incrocio.

Fiorentina-Roma 2-3: al 50′ calcio d’angolo degli ospiti con Manolas che salta più in alto di tutti e conclude a rete

Fiorentina-Roma 1-2: al 30′ Pellegrini serve Gerson al limite, il brasiliano si coordina col sinistro e calcia battendo Sportiello.

Cagliari-Verona 1-1: al 28′ fortunoso il gol di Ceppitelli, il difensore insacca di ginocchio sul calcio d’angolo di Cigarini.

Juventus-Benevento 0-1: al 19′ incredibile allo ‘Stadium’, Ciciretta va in rete con una perfetta punizione a giro.

Fiorentina-Roma 1-1: al 9′ arriva il pareggio di Veretout dopo un’azione fotocopia di quella del vantaggio della Roma.

Fiorentina-Roma 0-1: al 5′ El Shaarawy serve Gerson in area di rigore e il brasiliano di sinistro supera Sportiello.

Cagliari-Verona 0-1: al 6′ Zuculini stacca in area e insacca di testa sul cross calibato dalla destra di Cerci.