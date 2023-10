Rivierabanca Basket Rimini. La coppia Marks-Johnson brilla da Audi Reggini. “Vogliamo alzare il livello del roster”

La nuova coppia Usa di Rivierabanca Basket Rimini è carica in vista dell’esordio casalingo contro la Fortitudo Bologna. Derrick Marks e Justin Johnson sono stati presentati ufficialmente nella giornata di venerdì (6 ottobre) nella sede di Falciano di Audi Reggini. La famiglia Reggini quest’anno è entrata nel mondo di Rbr con un ruolo importante: dato che il loro nome compare sulla divisa da gioco e inoltre sono Official Car del club, mettendo a disposizione due auto proprio per la coppia a stelle e strisce Marks-Johnson.

Una partnership di prestigio per il mondo Rbr, come spiega il direttore sportivo Davide Turci: “Per noi è motivo di orgoglio avere una partnership così importante, la famiglia Reggini ha sposato in pieno il progetto. Siamo una comunità dei canestri, abbiamo superato i 1630 abbonati, andiamo verso il sold out nell’esordio in campionato e stiamo entrando nel tessuto di Rimini. Per noi è un orgoglio avere Audi Reggini come sponsor sulle maglie e ringraziamo per la loro grande attenzione nei confronti dei due nostri ragazzi americani, che avevano necessità di un’auto per spostarsi in città. Ringraziamo per aver scelto di sposare il nostro progetto e speriamo possa diventare una collaborazione duratura nel tempo”.

A fare gli onori di casa Filippo e Maria Reggini: “Tanti soci del territorio si sono uniti per portare avanti un progetto sportivo che ci ha affascinato, complimenti ai soci e allo staff. Chi ha il ruolo più importante sono le persone che ci lavorano e in bocca al lupo ai giocatori”.

Poi in conferenza è toccato a Derrick Marks e Justin Johnson fare il punto della situazione in casa Rbr. Questo un estratto delle loro dichiarazioni. Così Derrick Marks: “Quella di Rimini era una delle squadre dove avevo interesse a giocare, sono contento che il club mi ha cercato, credo di avere fatto la scelta giusta. Essendo il mio quinto anno in Italia devo dare qualità, i giocatori giovani possono imparare, vorrei portare punti, ma anche altruismo, per alzare il livello della squadra. Contro la Fortitudo? Mi aspetto al Flaminio un grande clima, certamente la squadra dovrà giocare meglio rispetto a Piacenza, non vediamo l’ora di rientrare in campo per rimediare alla prima sconfitta”.

Justin Johnson ha poi detto: “Firmare per Rimini è stata una decisione presa dopo una lunga riflessione, si è valutato insieme al procuratore, ascoltando la famiglia e la moglie. Avevamo desiderio di tornare in Italia che per noi è come una seconda casa. Credo di dover portare a Rimini la mia esperienza europea, può essere una cosa importante, devo garantire energia, esperienza, devo essere collante per dare alla squadra quello che serve. E vorrei essere preso d’esempio dai compagni di squadra più giovani. Contro la Fortitudo io conosco bene coach Caja, eravamo nella stessa squadra. La prima partita in casa è per noi importante e siamo super motivati per fare una buona gara per conquistare i nostri tifosi. Di certo da Caja mi aspetto un gran lavoro in chiave difensiva e accorgimenti tattici”.

A spiegare le scelte di mercato, con l’arrivo di Marks e Johnson a Rimini, il direttore sportivo Davide Turci: “La scelta è andata su due giocatori importanti, con esperienza in Italia, Derrick ha fatto cinque stagioni in Italia e in ogni squadra dove è andato è riuscito a portare un upgrade, è in grado sia di mettersi in proprio sia di giocare di sistema, si sa addentrare nella partita in base a quello che gli chiede il coach. Avevamo bisogno di un giocatore con personalità ed esperienza, in grado di cambiare in base alle decisioni dell’allenatore. Su Justin è un giocatore in grado di coprire due ruoli, sia da 4 sia da 5.

E’ un giocatore di grande energia, con ottimi movimenti spalle canestro, ma soprattutto un giocatore con il desiderio di vestire la nostra maglia, tornare in Italia, vivere il nostro progetto, ed essere leader della squadra. Entrambi conoscono il campionato e siamo convinti di aver fatto due ottimi acquisti, perché hanno dei valori importanti anche dal punto di vista umano”.

Infine il ringraziamento speciale da parte di Derrick e Justin per le due auto messe a disposizione da Audi Reggini, una Audi Q2 e una A4 Avant. “Ringraziamo di cuore perché sono ottime auto, ci stiamo godendo la guida e sono preziose per il tragitto da casa alla palestra”.

