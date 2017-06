ROTARY CLUB RIMINI RIVIERA. ALDO MENGHI SARTORIO SUCCEDE A DEMIS DIOTALLEVI ALLA PRESIDENZA

Passaggio delle consegne al Rotary Club Rimini Riviera. Da Demis Diotallevi, la presidenza in vista dell’annata rotariana 2017-2018 passa a Aldo Menghi Sartorio, 50 anni, 38° presidente del Club. Aldo Menghi Sartorio sarà affiancato nel consiglio direttivo dal vicepresidente Maurizio Temeroli, Maurizio Mancuso, Claudio Selvagno, Paolo Braccini, Fabio Mariani, Alessandro Mori e Nicola Perazzini. In veste di consiglieri past president, completano il consiglio Marco Moretti e Gianandrea Polazzi. Aldo Menghi Sartorio è sposato ed è padre di tre figli. Laureato in Ingegneria elettronica all’Università di Bologna, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Rimini. Senior security manager, è titolare della Pro-Tech srl, azienda specializzata nell’installazione di impianti di sicurezza. Aldo Menghi Sartorio è socio del Rotary dal 2005. La cerimonia si è tenuta presso l’Hotel Ambasciatori di Rimini.