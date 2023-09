ROTARY CLUB SAN MARINO e BSI insieme per un’iniziativa a sostegno degli studenti meritevoli

Nel corso della riunione conviviale del Rotary Club San Marino di lunedì 4 settembre, dedicata alla consegna del Premio Rotary agli Studenti liceali, è stata presentata anche l’iniziativa tesa a dare supporto economico agli studenti meritevoli, ma con limitate possibilità economiche, che intraprendono un percorso universitario.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al lascito del socio Marino Belluzzi e alla collaborazione con Banca Sammarinese di Investimento e si concretizza nella concessione di prestiti d’onore finalizzati al pagamento delle rate universitarie e al sostegno nel percorso di studi a studenti residenti in Repubblica. Marino, socio benemerito del Club, defunto nel 2002, col suo lascito voleva ricordare il fratello Belluzzo Belluzzi, noto imprenditore di Serravalle che fondò lo Scatolificio Belluzzi e che fu socio fondatore del Rotary Club San Marino, consigliere della Cassa di Risparmio e consigliere dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Belluzzo Belluzzi era impegnato nel lavoro e nel sociale ed ha sempre dedicato energie e tempo per promuovere, con l’esempio personale, la cultura dell’impegno e del sacrificio, nonché la solidarietà e l’importanza di far crescere giovani preparati alla vita, per essi stessi e per il bene comune del paese.

Marino Belluzzi ha quindi voluto coronare la propria vita, colma anch’essa di successi professionali e famigliari, come ricordato dalla figlia Simona, con un importante lascito in favore del Rotary Club San Marino, lascito da destinare alla realizzazione di progetti in favore dei giovani, nella convinzione che i più meritevoli, indipendentemente dalle possibilità economiche, dovessero essere sostenuti nel perseguire le proprie aspirazioni accademiche e professionali.

Dopo le tante iniziative già intraprese in tale spirito dal Rotary Club successivamente al lascito, il patrimonio del fondo viene ora destinato ai giovani sammarinesi che avviano la propria carriera universitaria e che necessitano di un concreto supporto economico, e ciò in aderenza allo spirito rotariano di sostegno alla comunità, ben riassunto nella frase che il fondatore Paul Harris pronunciò alla convention di Cincinnati nel 1916: “il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza”.

Banca Sammarinese di Investimento, in aderenza al proprio spirito di banca del territorio, al servizio delle famiglie e delle imprese della Repubblica, ha aderito con grande piacere all’iniziativa mettendo a disposizione un fondo equivalente a quello del fondo Belluzzi e fornendo supporto tecnico professionale per la concreta erogazione di un prestito d’onore.

Durante la serata il Direttore Generale della Banca Sammarinese di Investimento, Pierluigi Rossetti, ed il Presidente del Rotary Club San Marino Giovanni Giardi hanno presentato ai soci ed agli ospiti l’iniziativa appena descritta, denominata “PRESTITO MARINO BELLUZZI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI” e quindi il Presidente del Consiglio d’amministrazione della Banca Gabriele Monti ed il Presidente del RC San Marino hanno sottoscritto il “Regolamento per l’assegnazione del prestito sulla fiducia a studenti meritevoli”. Erano presenti il past-governor del Rotary prof. avv. Italo Giorgio Minguzzi , il Preside della Scuola Superiore prof. Giacomo Esposito ed, in rappresentanza del Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura, l’Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili Andrea Belluzzi, assente per indisposizione, il Segretario Particolare Lazzaro Rossini.

Il regolamento in sintesi prevede che il prestito sulla fiducia:

venga destinato a studenti meritevoli con basso reddito familiare residenti nella Repubblica di San Marino e che intendano iscriversi all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino oppure in Atenei statali italiani;

sia di almeno di 2.000 € all’anno;

sia utilizzabile principalmente per il pagamento delle tasse universitarie, per la durata del corso di laurea triennale e al massimo di un anno fuori corso; in base alle disponibilità del fondo, potrà essere esteso alla successiva laurea magistrale;

venga rimborsato dal beneficiario entro tre anni dal termine del percorso di studi universitari.

Di norma lo studente interessato potrà avanzare la richiesta entro il 31 luglio che precede l’inizio del corso di laurea, ma in via eccezionale per l’anno accademico 2023-24 la domanda, con la relativa documentazione, da consegnare alla Segreteria della Banca Sammarinese di Investimento, potrà essere presentata entro martedì 31 ottobre 2023.