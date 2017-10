RTV, speciale “IL RITORNO DELLE DAME” con Francesco Guccini e l’intervista di Sergio Zavoli a Padre Michele Casali, frate domenicano che insieme a al cantautore fondò l’Osteria bolognese. In onda giovedì alle 20.

“Sono commosso come un povero vecchio rincoglionito”

E’ lui, irriverente e rivoluzionario Francesco Guccini che torna nel suo intimo con storie di amicizia e di osteria: proposte per ricominciare.

In onda giovedì 2 novembre alle ore 20, l’approfondimento di San Marino RTV “Il ritorno delle Dame”. Conversazione con Francesco Guccini e l’intervista esclusiva di Sergio Zavoli a padre Michele Casali.

Chiusa per turno da oltre 30 anni, è tornata in questi giorni a vivere l’Osteria della Dame. Simbolo di un’epoca – la Bologna dei cantautori; unica l’esperienza – quella originata dall’incontro fra Francesco Guccini e un frate domenicano, Padre Michele Casali, che voleva per i suoi giovani un luogo di socialità nel nome dell’arte e della musica.

Nell’intervista a Francesco Guccini, realizzata nel giorno dell’inaugurazione, dopo 47 anni dalla prima volta lì sotto, torna tutta l’emozione nel rievocare l’atmosfera irripetibile di quel luogo che oggi segna un nuovo inizio come associazione culturale “Casa della canzone d’autore”. Dal Maestro, il lancio del nuovo progetto discografico che ne porta il nome: uscirà il 3 novembre la raccolta “I Concerti ritrovati”, tre inediti registrati da quel palco nei primi anni ’80.

Nella seconda parte dello speciale andrà in onda anche la lunga conversazione, realizzata a Bologna nel 2000, da Sergio Zavoli con Padre Michele Casali, frate domenicano che insieme a Guccini fondò negli anni ’70 l’Osteria delle Dame, quale luogo di aggregazione per i suoi ragazzi, nell’incontro con la musica.