Sale l’attesa per il tour de France. Rimini si illumina di giallo per dare il benvenuto all’evento in occasione della presentazione ufficiale a Parigi

Rimini si prepara a dare il benvenuto alla carovana gialla del Tour de France in vista della prossima edizione della Grande Boucle, la prima con la tre giorni inaugurale nel nostro paese e con una “Grand Depart” storica il 29 giugno con la Firenze-Rimini.

Per omaggiare questo 2024 storico, Rimini si fa trovare pronta in vista del lancio ufficiale dell’intero tracciato della centoundicesima edizione che si terrà a Parigi mercoledì 25 ottobre al Palais des Congres in occasione della conferenza stampa internazionale, alla quale parteciperà anche il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad insieme alla delegazione istituzionale in rappresentanza dei territori coinvolti nel Grand Départ.

In vista della presentazione ufficiale alla stampa, i monumenti della città di Rimini si accenderanno di giallo per portare fino a Parigi il saluto e il benvenuto della città al Tour del France: Castel Sismondo, fontana dei Quattro Cavalli, Arco d’Augusto e Ponte di Tiberio nelle notti del 23 e 24 ottobre splenderanno dei colori della corsa alla maglia gialla.

“Rimini si tinge di giallo – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad – e entra nel vivo dell’attività di promo-commercializzazione del Tour de France, attività già iniziata nelle scorse settimane e che in occasione della fiera TTG ha registrato molti visitatori nello stand di Visit Rimini che hanno espresso interesse e chiesto informazioni sulle opportunità di soggiorno. Inoltre, la campagna di comunicazione è già partita nei canali di promozione e seguirà una programmazione specifica e mirata. Tutti gli stake holder del territorio si stanno preparando con entusiasmo a questo evento internazionale di primissimo livello, occasione imperdibile per dimostrare al mondo la bellezza, l’accoglienza e l’offerta riminese”.

Comune di Rimini