San Marino. Under 21: i convocati per Croazia e Repubblica Ceca

Sono venti i giocatori convocati da Fabrizio Costantini per i prossimi impegni internazionali della Nazionale Under 21 di San Marino in Croazia e Repubblica Ceca di settimana prossima. Novità soprattutto tra i pali, dove le defezioni di Giulianelli, Benedettini e Zavoli hanno rivoluzionato il settore, che sarà rappresentato De Angelis, Marconi e Meroi Gennari.

Sull’aereo per Zagabria anche Gatti e Filippo Matteoni, che sostituiscono Gasperoni e Zonzini: i centrocampisti di Tre Fiori e Cosmos non potranno essere della trasferta – doppia – per impegni personali.

I biancoazzurrini affronteranno la Croazia a Velika Gorica mercoledì 8 novembre, con calcio di inizio alle 14:00, per poi trasferirsi in Repubblica Ceca all’indomani. Sabato pomeriggio a Ústí nad Labem (ore 15:30) il secondo impegno in 72 ore per l’Under 21 di San Marino, che chiuderà il proprio 2017 con la sfida ai pari età di Vítězslav Lavička.

Questa la lista dei calciatori convocati dal Commissario Tecnico Fabrizio Costantini:

PORTIERI

Mirco DE ANGELIS (Cesena), Eugenio MARCONI (Tropical Coriano), Mauricio MEROI GENNARI (Murata)

DIFENSORI

Enrico CASADEI (Juvenes/Dogana), Alessandro D’ADDARIO (Rimini), Nicola DELLA VALLE (Tre Fiori), Andrea GRANDONI (Marignanese), Filippo MATTEONI (Tre Fiori), Filippo QUARANTA (Juvenes/Dogana), Mattia VALENTINI (Domagnano)

CENTROCAMPISTI

Michael BATTISTINI (Torconca), Luca CENSONI (Fya Riccione), Cristian GATTI (Tropical Coriano), Lorenzo LUNADEI (Fya Riccione), Marcello MULARONI (Pietracuta), Andrea TAMAGNINI (Tre Fiori), Davide VENERUCCI (Cailungo)

ATTACCANTI

Matteo GIARDI (Folgore), TOMASSINI Fabio (Sammaurese), VULTAGGIO Paul (Oakland County)

Luca Pelliccioni

FSGC | Ufficio Stampa