San Marino. 50^ CONSULTA DEI CITTADINI SAMMARINESI ALL’ESTERO 

(San Marino 6-8 ottobre 2023/1723 d.f.R.)

RISOLUZIONE CONCLUSIVA

– La Consulta ha acquisito il parere espresso dal Congresso di Stato in ordine alla Risoluzione della precedente adunanza.

– La Consulta ha udito con interesse la dettagliata illustrazione sulle condizioni di San Marino da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, nonché Presidente Onorario, e rileva con piacere la ripresa della situazione economica e sociale della Repubblica. Auspica che la stipula di un accordo di associazione con l’Unione europea consenta di risolvere le problematiche finora riscontrate in materia di assistenza sanitaria e di riconoscimento dei periodi lavorativi prestati presso istituzioni pubbliche; problema che acquista particolare rilevanza nel settore delle professioni sanitarie.

– Rileva con soddisfazione l’avvenuta stipula dell’accordo in materia di previdenza sociale con l’Argentina e confida che analogo accordo sia concluso per il riconoscimento automatico dei titoli di studio di scuola primaria e secondaria.

– La Consulta accoglie con soddisfazione il proposito di assegnazione di una sede permanente per la sua attività.

– La Consulta ha esaminato la bozza sulla riforma della vigente disciplina delle Comunità elaborata dal Dipartimento Affari Esteri a seguito delle osservazioni formulate dai singoli Anelli nel corso dell’anno e approfondite dal tavolo tecnico appositamente attivato, nonché in sede di ampia e articolata discussione finale. Si esprime di conseguenza parere favorevole al testo proposto.

– Si compiace che il nuovo testo confermi la copertura normativa dei Soggiorni culturali, prevedendo un apposito regolamento attuativo, come a suo tempo introdotta dalla legge finanziaria del 2022. A tal fine assicura la massima disponibilità a collaborare con la Segreteria/Dipartimento secondo le modalità già sperimentate con successo per la riforma della Legge delle Comunità; conferma che in tale sede si terrà conto delle osservazioni e delle criticità sollevate nel corso degli anni, tanto dalle Comunità argentine quanto dalla Comunità di Grenoble.

– Si auspica la sollecita attivazione di un tavolo tecnico in modo da giungere alla riunione telematica di aprile con una bozza di regolamento dei Soggiorni culturali.

– La Consulta prende atto di quanto riferito dal Segretario di Stato per gli Affari Interni circa i rapporti fra la normativa in materia di protezione dei dati personali e l’attività delle Comunità, con particolare riferimento alle possibilità di accesso alla banca dati dello Stato civile per le informazioni sui cittadini. Su tale questione si attendono indicazioni interpretative dall’amministrazione competente. Rileva purtroppo che resta aperta la questione sulle modalità tecniche in tema di voto a distanza. Occorre altresì considerare la disciplina degli adempimenti richiesti in caso di interruzione di una generazione per l’iscrizione nelle liste elettorali. Tali problematiche potrebbero peraltro essere risolte nel quadro di una revisione generale e organica della normativa sulla cittadinanza e della legge elettorale.

– Ringrazia la Dirigente dell’Ufficio di Stato Civile per i dati aggiornati sulle pratiche di richiesta di cittadinanza e sulle criticità riscontrate sull’istruzione delle pratiche, nonché sulle proposte di aggiornamento tecnico della normativa dei certificati e del rilascio delle carte di identità.

– La Consulta manifesta soddisfazione per gli incontri condotti presso le scuole sammarinesi con la partecipazione nelle classi dei delegati alla Consulta e dei ragazzi dei Soggiorni culturali; esprime l’auspicio che tale iniziativa prosegua nel tempo, anche con incontri con la cittadinanza.

– La Consulta ringrazia la Responsabile del Museo Emigrante-Centro Studi Permanente sull’Emigrazione, per la relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno. Si augura peraltro che le informazioni sul portale del Museo siano al più presto aggiornate dagli uffici competenti.

– La Consulta, esaminato il progetto presentato dal Centro stesso, si dichiara favorevole a un’assegnazione di borse di studio da attribuire ai giovani sammarinesi residenti all’estero. Riconferma a tale scopo il prelievo del 2% sul Fondo scambi culturali – progetto giovani, auspicando una sollecita attivazione.

– La Consulta ringrazia gli Ecc.mi Capitani Reggenti per la consueta Udienza concessa ai presidenti e delegati delle Comunità, per la loro presenza alla cerimonia di gala della 50esima edizione e per la concessione di riconoscimenti a esponenti significativi della Consulta.

– Si ringraziano altresì: il Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi, il Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, il Segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, il Segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi, il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, il Segretario di Stato alla Sanità; Mariella Mularoni, il Segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti per le notizie fornite sulle tematiche di loro competenza.

– Si ringraziano il direttore del Dipartimento Affari Esteri e l’esperto giuridico per I’apporto fornito nell’esame della legge di riforma delle Comunità, unitamente al direttore degli Affari Politici.

– Sì ringrazia la presenza dei Capitani di Castello, che hanno riaffermato la volontà per impostare su nuove basi i rapporti con la Consulta e per agevolare i contatti fra cittadini residenti e cittadini all’estero.

– Si ringrazia il M° Yuri Casali per la presentazione della sua opera “La Terra della Libertà”(Canto per San Marino); l’assemblea ha deciso di adottarlo quale inno ufficiale della Consulta.

– La Consulta ringrazia i signori Giuseppe Ugolini e Francesco (Checco) Guidi per il loro intervento.

– La Consulta ringrazia la Comunità di Detroit unitamente alle Segreterie di Stato Affari Esteri, Cultura e Turismo per l’apporto finanziario alla realizzazione del progetto di documentazione del dialetto sammarinese nelle Comunità, presentato dalla prof.ssa Simona Montanari; ne auspica la diffusione presso le Comunità estere e in territorio sammarinese e confida nell’approfondimento della ricerca mediante il coinvolgimento di ulteriori testimonianze.

– La Consulta si compiace con la Segreteria/Dipartimento Affari Esteri per l’intitolazione del Museo dell’emigrante alla memoria del prof. Giovanni Galassi.

– La Consulta ringrazia l’amministrazione postale per l’emissione di un valore filatelico e relativo annullo in occasione della sua 50esima adunanza.

– La Consulta propone al Dipartimento Affari Esteri di acquisire il parere della competente Avvocatura dello Stato circa l’ammissibilità dei rimborsi in caso di noleggio di autoveicoli per il periodo dei lavori della Consulta per partecipanti alla stessa.

Il presente documento è approvato all’unanimità per acclamazione.