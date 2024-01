San Marino Academy. Giovanili: Parma e Mantova di misura nei due confronti Primavera

SETTORE FEMMINILE

Un gol basta al Parma per espugnare il campo di Domagnano nella prima giornata di ritorno del campionato Primavera. La San Marino Academy gioca decisamente un’altra partita rispetto a quella di andata, terminata con un successo netto delle Ducali, ma non trova il guizzo per infilare la porta di Ianelli, pur costruendone buone premesse. Dieci secondi di gioco e il Parma è subito pericolosissimo: Cini calcia molto bene ma coglie il palo. Le Titane rispondono con il terzo tempo di D’Angeli su corner: la numero 10 sovrasta tutte quante in area di rigore, ma non riesce a tenere bassa la sua conclusione. Ci prova poi Sardo con un destro a giro promettente ma deviato in angolo. Il Parma impegna Basile solo con tiri dalla media distanza, tutti facilmente controllati dalla numero 1 di casa. Al 21’, però, Basile deve scegliere con attenzione estrema il tempo dell’uscita su Iardino che si stava involando verso la porta: missione compiuta ottimamente. L’estremo di casa non riesce però a ripetersi qualche minuto dopo, quando Iardino, su grande imbucata di Gregis, lo aggira e poi appoggia in rete la palla del vantaggio ospite. Nel finale il Parma va vicinissimo al raddoppio, e in due circostanze. Prima serve un salvataggio sulla linea di Giannotti per disinnescare il tiro a botta sicura di Orsenigo. Poi è Basile, con un grande riflesso, a respingere la conclusione ravvicinata di Randazzo. Scollinata l’ora di gioco, il Parma torna pericoloso con il diagonale mancino di Sicuri. Un altro diagonale, dall’altra parte del campo, crea più di un pensiero a Barbierato: quello che Sardo scocca con il destro, senza però trovare lo specchio. Si arriva ai minuti di recupero, quando Basile deve sfoderare un’altra super parata, stavolta su Gregis. Ne nasce un angolo, sugli sviluppi del quale Cinquegrana si ritrova un pallone golosissimo da scaricare in rete: la numero 17 calcia però con il corpo all’indietro e la conclusione si impenna.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Inizia con una sconfitta di misura contro il Mantova il 2024 dei ragazzi della Primavera. A Dogana è la formazione lombarda a sbloccare il risultato: Bottazzi va a segno quando sono passati appena 10’, mentre il raddoppio arriva nel cuore della ripresa ed è firmato da Bovegno. Il rigore di Caverzan all’86’ riapre la sfida, ma il Mantova è bravo a resistere ed infine ad uscire dall’Ezio Conti con in tasca i tre punti. Anche gli Under 15 cedono di una sola rete. In questo caso è proprio una singola marcatura a decidere l’incontro – ospitato sempre a Dogana – fra i ragazzi di Magnani e la Triestina, che va a segno poco dopo il quarto dora con Burg. È 3-1 fra queste stesse squadre nella categoria Under 17. Osmani dà il vantaggio alla Triestina nel primo tempo. Vantaggio che resiste fino all’ora di gioco, quando il rigore di Dell’Amore riporta tutto in perfetto equilibrio. A stretto giro di posta Mardero si incarica di portare nuovamente avanti la Triestina, che successivamente puntellerà il suo successo con la rete di Marchesan, approfittando anche della superiorità numerica data dall’espulsione di Manzi al 69’. Gli Under 16 tornano a muovere la classifica dopo tre turni, e lo fanno in esterna. Sono proprio i ragazzi di Vangelista a sbloccare la gara sul campo del Lumezzane. Tamagnini porta avanti i Titani quando il cronometro indica il minuto 57’. I padroni di casa sono però abili ad impattare al 78’con Patoni dopo essersi ritrovati in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione del portiere Villa.

Campionati regionali e provinciali

Gli Allievi Provinciali si prendono all’ultimo respiro il primo punto dell’anno nuovo. Due volte l’Athletic Poggio – padrone di casa – passa in vantaggio; due volte la San Marino Academy risponde. L’1-0, che è anche il risultato di fine primo tempo, porta la firma di Squadrani. Ugolini replica nella prima parte della ripresa, scrivendo un 1-1 che resiste fino agli ultimissimi minuti di gioco. Lì, dopo aver perso per espulsione Paganelli, l’Athletic ha la forza di portarsi nuovamente avanti con Vicedomini. Sembra un colpo fatale, ma la San Marino Academy non si perde d’animo e al 5’ di recupero trova il modo di rimettere tutto in equilibrio con Onano, stavolta in maniera definitiva. Il Tropical Coriano riesce invece ad imporre il fattore campo nel match degli Under 15 Provinciali. La squadra di Baschetti va sotto al 32’, quando segna Mantani. Bucci raddoppia in avvio di ripresa, prima che i giovani Titani riescano a rimettere in discussione il verdetto con l’acuto di Cangini. Non sarà però l’inizio di una rimonta, perché il Tropical, al 69’, chiuderà a doppia mandata il successo grazie alla rete di Grossi. Fine settimana senza punti anche per le due formazioni degli Under 14 Provinciali, entrambe impegnate in casa. La squadra a undici cede largamente al Bellaria, in grado di espugnare lo stadio di Acquaviva grazie alla tripletta di Aruci, alla doppietta di Pruccoli e alla rete di Socodato. Solo leggermente più stretta la forbice fra la formazione a nove e i pari età del Meldola, ospiti a Montegiardino. Qui è il rigore di Bravaccini ad avviare un 4-0 che si completa con un’altra rete di Bravaccini e con quelle di Pini e Pervathi. Sul 3-0 la San Marino Academy aveva avuto a disposizione un calcio di rigore, ma il portiere ospite Bosi era stato abilissimo ad ipnotizzare Bonifazi. Anche il Rimini è corsaro a San Marino, in questo caso nella categoria degli Under 13 Professionisti. I Biancorossi si prendono di forza la prima frazione, chiusa sul 3-0. Pareggio (1-1) nella seconda, quando la San Marino Academy manda a referto Sciretta. Nuovo successo del Rimini nella terza (1-0) e nuovo pareggio per 1-1 nella quarta: qui non ci sono marcature “dirette” per i Titani, bensì un’autorete del Rimini. Il risultato complessivo è di 4-2.

L’unico successo giunto dai campionati di respiro regionale e provinciale è quello centrato dagli Under 15 di Valentini, a Domagnano contro il Corpolò. Il 5-1 è aperto, fronte Academy, da Sarti, raggiunto nel tabellino da Petreti e Bollini, prima che il Corpolò tenti la risalita con il rigore di Berardi. La squadra di casa impiega poco per spegnere ogni velleità avversaria: il 4-1 arriva dopo 5’ ed è a firma di De Guarrini. Il punto del pokerissimo lo firma ancora una volta Bollini.

SETTORE FUTSAL

Pirotecnico successo esterno degli Under 21 del futsal. Lo Young Santarcangelo è costretto ad arrendersi 4-3 ai ragazzi di Selva, colpiti a freddo da Monosi (a segno dopo neanche 1’) ma bravissimi a riorganizzarsi e ad impattare velocemente con Ballarini. Ancora vantaggio Young con Monosi, ancora una risposta vincente della San Marino Academy, che stavolta manda a referto Cavalli poco prima del cambio campo. Lo stesso Cavalli si ripete all’11’ della ripresa per il primo vantaggio di giornata della formazione biancoazzurra. Paciletti scava un piccolo margine di sicurezza che si rivelerà preziosissimo per i giovani Titani. Lo Young Santarcangelo riesce infatti a dimezzare le distanze con Lisi, ma non a completare la sua rimonta. Successo consecutivo numero tre per gli Under 21 e distanze ridotte rispetto alla terza piazza occupata dal Rimini, a riposo nel week-end.

Campionato femminile Primavera 1, 12. giornata | San Marino Academy – Parma 0-1

SAN MARINO ACADEMY

Basile; Spataro, Giannotti, De Marsico, Ghio, Lombardi, Stoico, Gianni (dal 63’ Ceppari), Sardo, D’Angelo, Cuciniello (dal 63’ Benedettini)

A disposizione: Gallesio, Paolini, Bruciaferri, Saruba, Luccaroni, Penta, Tamagnini

Allenatore: Filippo Zaghini

PARMA

Ianelli (dal 46’ Barbierato); Randazzo (dal 78’ Iavarone), Cini, Fiucci, Aversa, Lisi, Manco (dal 46’ Sicuri), Gueguen, Iardino (dall’87’ Cinquegrana), Orsenigo (dal 46’ Dal Cortivo), Gregis

A disposizione: Cammi, Delbono, Ferretti

Allenatore: Ilenia Nicoli

Arbitro: Lorenzo Moretti di Cesena

Assistenti: Matteo Merloni e Simona Cavallari di Ravenna

Ammoniti: Giannotti

Marcatori: 22’ Iardino

Campionato maschile Primavera 4, 12. giornata | San Marino Academy – Mantova 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Chiarabini; Caverzan, Riccardi, Biondi (dal 64’ Moretti), M. Ciacci, Medri, Gasperoni (dal 69’ Valli Casadei), Vernazzaro, Celli (dal 64’ Renzi), Righi (dal 76’ Yazici), Ricci (dal 76’ Ugolini)

A disposizione: F. Ciacci, Molinari, Cervellini

Allenatore: Nicola Cancelli

MANTOVA

Lorenzini; Alberini, Sanseverino, Bottazzi (dal 79’ Ronca), Malavasi, Battistini, Del Bar (dal 79’ Forante), Minei, De Boni (dal 59’ Fuscaldo), Zaniboni (dal 59’ Bovegno), Cinetti (dall’87’ Stambolliu)

A disposizione: Leder, Leardini, Cavalli, Follegatti

Allenatore: Gabriele Graziani

Arbitro: Lorenzo Rossi di Cesena

Assistenti: Renato Arcuri e Alessio Chionchio di Cesena

Ammoniti: Righi, Bottazzi, Fuscaldo

Marcatori: 10’ Bottazzi, 73’ Bovegno, 86’ Caverzan

Campionato Under 17 Serie C, 16. giornata | San Marino Academy – Triestina 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Forcellini (dal 77’ P. Valentini), Bindi, Manzi, Marani, Giorgi (dal 70’ Marinucci), Protti (dall’83’ Mularoni), Pasolini (dal 70’ Zavoli), Della Balda (dall’83’ Giorgetti), Dell’Amore, F. Valentini (dal 70’ Nicolini)

A disposizione: Conti

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

SAN MARINO ACADEMY

Blason (dall’87’ Korreshi); Dimitrijevic (dall’80’ Dudine), Zito, Sedmak, Oppenheim, Rossi, Mardero, Pescatori, Osmani (dall’80’ Comelli), Marchesan (dall’83’ Visentin), De Panfilis (dall’80’ Coslovich)

A disposizione: Corbatto

Allenatore: Loreno Cernuta

Arbitro: Tommaso Balzano di Rimini

Assistenti: Mattia Zauli di Ravenna, Vitrin Ferhati di Faenza

Ammoniti: Pasolini, Marani, Casadei, Marchesan, Blason, Della Balda, Dimitrijevic, Forcellini

Espulsi: Manzi (rosso diretto)

Marcatori: 54’ Osmani, 60’ rig. Dell’Amore, 64’ Mardero, 78’ Marchesan

Campionato Under 16 Serie C, 12. giornata | Lumezzane – San Marino Academy 1-1

LUMEZZANE

Villa; Franceschini (dal 70’ Busi), Lela (dal 60’ Paitoni), Rivadossi (dal 75’ Zani), Alberido, Bugatti, Beye, Loda (dal 75’ Archetti), Muca (dal 60’ Siscanu), Bregoli (dal 60’ Bonini), Lisè

A disposizione: Muhic, Trenti, Bendotti

Allenatore: Alessandro Baronio

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Zavoli, Meloni, Pennacchini, Montali, Michev, Podeschi, Deronjic (dal 70’ Giordani), Grandoni (dal 41’ Tamagnini), Canarezza (dal 50’ Berardinelli), Markaj (dal 50’ Molinari)

A disposizione: Giulianelli, Delvecchio, Tani, Baldazzi

Allenatore: Andrea Vangelisti

Arbitro: Maurizio Testa di Bergamo

Assistenti: Thomas Gottardi di Chiari, Samuele Graffeo di Treviglio

Ammoniti: Grandoni

Espulsi: Villa (rosso diretto)

Marcatori: 57’ Tamagnini, 78’ rig. Paitoni

Campionato Under 15 Serie C, 16. giornata | San Marino Academy – Triestina 0-1

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Valentini (dal 77’ Berardi), Pala (dal 77’ Partisani), Tombini, Battazza, Giuccioli, Cika, Cervellini, Marra (dal 43’ Zavoli), Carloni (dal 77’ Balsimelli), Ciacci (dal 65’ Raschi)

A disposizione: Canarecci, Amoretti, Gheno, Guidi

Allenatore: Matteo Magnani

TRIESTINA

Mehmeti; Malerba (dal 58’ Caichiolo), Andreuzzi, Samardzija, Burg, Toma, Vosca, D. Canovic (dal 49’ Covacevich), Biancofiore, Velner, Meluzzi (dal 66’ I. Canovic)

A disposizione: Martin, Barinov, Stepancic

Allenatore: Simone Fici

Arbitro: Lorenzo Arrigoni di Ravenna

Assistenti: Julia Jdia e Alessandra Melloni di Ravenna

Ammoniti: Battazza, Velner

Marcatori: 17’ Burg

Ufficio Stampa