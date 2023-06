San Marino Academy. Gli U16 trionfano al “Carlo Brigo”, U14 a nove attesi dalla finale di coppa

(copyright ©SMAcademy)

SETTORE FEMMINILE

Va alla Roma il primo atto dei quarti di finale nazionali. A Fiorentino, le Under 15 di Piva hanno ceduto 2-1 alle capitoline dopo aver impattato il vantaggio di Iannaccone con il colpo di testa di Benedettini su calcio d’angolo. Tutto questo all’interno della prima frazione. Nella seconda la Roma torna avanti con la bella combinazione fra Lima e Di Riso e soprattutto con il perfetto diagonale di quest’ultima, sul quale l’ottima Forcellini nulla può. Non ci saranno altri scossoni nel terzo ed ultimo tempo. La AS Roma avrà a disposizione due risultati su tre nella gara di ritorno che le Giallorosse giocheranno in casa nel fine settimana del 17-18 giugno. Pari per le Under 13 nella sfida giocata martedì scorso a Faetano e valevole per la giornata numero 13 del torneo misto. L’Alta Valconca “B” si impone nel primo tempo, l’Academy risponde nel secondo. Seconda vittoria ospite nel terzo, pareggiata dalla miglior prova delle sammarinesi negli small sided games. Alla fine è 2-2.

SETTORE MASCHILE

Percorso impeccabile (sei vittorie su sei) e trofeo sollevato al cielo per gli Under 16 al torneo “Carlo Brigo”. Dopo il successo in semifinale ai danni del Gabicce Gradara, i ragazzi di Magnani si impongono anche in finale contro lo United Riccione, superato 3-0 grazie ai centri, tutti nel secondo tempo, di Protti (doppietta) e Battistoni. Rigori fatali, invece, per gli Under 13 nella finale del torneo “Città di Verucchio”. La squadra di Mastini aveva superato largamente l’ostacolo Rimini United nella semifinale di venerdì: il 6-2 era stato scritto, sponda biancoazzurra, dalla doppietta di Tesei e dai centri di Mazza, Nicolini e Testoni, oltre ad un autogol rivierasco. Nella stessa serata si è giocata anche la finalissima. Avversaria dei Titani, la Savignanese. Ben otto i gol segnati nei tempi regolamentari, per un 4-4 che, dalla parte dell’Academy, reca le firme di Nicolini, Tesei e Mazza, quest’ultimo autore di una doppietta. La sfida si è protratta ai calci di rigore e qui la Savignanese è stata perfetta, con cinque realizzazioni su cinque, meritando così la coppa messa in palio dagli organizzatori del torneo.

Non è arrivata la terza vittoria su tre al torneo “Sarti”, ma questo non ha impedito agli Under 15 di strappare il pass per gli ottavi di finale. Contro la Virtus Faenza è 2-1: avanti i ragazzi di Belluzzi con Grandoni, rimonta faentina nel secondo tempo con Gatti e Melandri. Agli ottavi i Titani sfideranno il Sanpaimola: si gioca allo stadio comunale di Case Gentili domani alle 19:00. C’è un importante appuntamento all’orizzonte anche per gli Under 14 a nove: il percorso quasi perfetto nel girone A (tre vittorie su quattro) ha fatto sì che la squadra di Valentini meritasse un posto nella finalissima, da disputare giovedì 8 giugno allo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo contro il Pianta, capolista del Girone B. Fischio d’inizio alle 18:00.