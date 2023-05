San Marino. ACADEMY. Serie B: Barbieri ancora a segno, ma gli ultimi tre punti sono della Ternana

Per la San Marino Academy il sipario sulla Serie B 2022-23 si chiude nel suggestivo “teatro” dello stadio Liberati di Terni. Domenichetti sceglie il modulo con le due punte in linea: Barbieri e Papaleo. Menin torna titolare sulla fascia sinistra, Ladu sprinta su quella di destra. Non in difesa come nella gran parte delle sue apparizioni stagionali, ma a centrocampo. In difesa rientra Micciarelli dalla squalifica.

La Ternana, alla caccia del terzo posto, cerca da subito di imporre il proprio gioco, con la San Marino Academy in paziente e ordinata attesa di una chance per ripartire. Al 6’ si aprono spazi per Papaleo, che dalla corsia di destra mette al centro per Barbieri: la bomber prende il tempo alle marcatrici ma di tacco non riesce a direzionare verso la porta. Poco dopo, la Ternana si fa pericolosa su palla inattiva, una delle specialità della casa: batte Vigliucci, stacca altissima Massimino ma il colpo di testa del difensore è fuori misura. Scollinato il quarto d’ora, si accende una delle ex, Camilla Labate, che conclude una lunga ed elaborata azione rossoverde con una rasoiata che mette paura ad Olivieri: palla vicina al palo. Il forcing della formazione umbra porta frutti al 25’: lancio lungo di Pacioni, sponda di Tarantino per l’inserimento centrale di Spyridonidou, che con un tocco di giustezza risolve il tu per tu con Olivieri e aggiorna i suoi eccezionali numeri da regina delle bomber di campionato. Pochi minuti e la greca ha una seconda opportunità: l’imbucata di Vigliucci è ben dosata, il controllo di Spyridonidou un po’ troppo elaborato, e questo dà modo a Marenco di mettere una pezza fondamentale. Superata la mezz’ora si rivede in avanti la San Marino Academy, che conquista un calcio d’angolo che Barbieri calcia direttamente in porta: buone sia l’idea che l’esecuzione, ma De Bona è attenta e risolve coi pugni. In chiusura di frazione, altro lampo di Labate, che raccoglie una respinta corta della difesa titana e dalla media distanza mette nel mirino l’incrocio dei pali, mancato di poco.

Alla ripresa dei giochi c’è Marengoni in campo al posto di Papaleo. Menin avanza in attacco, la nuova entrata si posiziona sulla fascia. Di là, cambio in porta, con Ghioc schierata al posto di De Bona. È blando e poverissimo di spunti il primo spaccato della ripresa. L’Academy si vede con una bella combinazione a sinistra Prinzivalli-Marengoni: la 43 cerca a centro area Menin, anticipata dall’uscita di Ghioc. La Ternana risponde con la traversa colpita da Di Criscio sugli sviluppi di una punizione battuta da Fusar Poli. Il pericolo corso non destabilizza le Titane che anzi, dopo gli ingressi di Tamburini e Bolognini, riescono a pareggiare con la solita Barbieri, a segno per la quarta domenica di fila: Tamburini ci mette il lavoro sporco, Ladu il taglio centrale e l’assist, mentre la bomber – salita a 15 gol in campionato, 16 in stagione – il tiro-cross che sorprende Ghioc. La Ternana risponde subito con un’azione veloce rifinita splendidamente da Fusar Poli e conclusa da Spyridonidou, costretta stavolta a fare i conti il grande riflesso di Olivieri. Tre minuti dopo, però, le Fere tornano ad esultare: punizione di Fusar Poli, torre di Tarantino e conclusione volante di Pacioni, con Olivieri assolutamente impossibilitata ad intervenire. La reazione di pancia della San Marino Academy è sull’asse Tamburini – Ladu: la centravanti lavora bene sulla tre quarti ed offre una buona opportunità di tiro all’esterna, che però non colpisce la sfera in maniera pulita. Non è nulla che impressioni la Ternana, ora decisamente più sciolta rispetto a prima. La girata di Labate sull’angolo di Fusar Poli finisce fuori, mentre sul mancino potente di Pontes Mateus ci vuole un gran volo di Olivieri per evitare che il punteggio venga nuovamente aggiornato. Sull’angolo che ne consegue, però, la Ternana riesce effettivamente a festeggiare il 3-1: sulla battuta di Fusar Poli si genera una mischia, Olivieri riesce a deviare una prima conclusione ma non può evitare che Spyridonidou insacchi a due passi dalla linea, per una doppietta che le vale la salita a quota 29 nella classifica – stravinta – delle cannonieri di campionato.

Intanto Domenichetti inserisce Zito e Amaduzzi. Anche il tecnico di casa opera dei cambi e una delle subentrate, Pontes Mateus, torna a farsi pericolosissima con un destro forte dall’interno dell’area di rigore, un po’ troppo schiacciato per fortuna di Olivieri e compagne. Forte del +2 e incitata dal pubblico, la squadra di casa si concede anche qualche giocata d’alta scuola. Come quando Vigliucci e Labate dialogano nello stretto, con la seconda che, di tacco, arma il sinistro a giro della prima, costretta ad arrendersi alla traversa. La San Marino Academy torna a farsi vedere in avanti con una combinazione fra Tamburini e Marengoni: brava l’attaccante a difendere palla in area, a girarsi velocemente e a crossare forte per l’esterna, leggermente in ritardo per la deviazione vincente in area piccola. Di là, l’ultimo squillo è di Pacioni, vicinissima a festeggiare la doppietta: sul tiro forte della 4 di casa c’è un altro intervento di Olivieri ad evitare che il passivo lieviti fino al +3.

Serie B femminile 2022-23, 30° giornata | Ternana – San Marino Academy 3-1

TERNANA [3-4-2-1]

De Bona (dal 46’ Ghioc); Paciono, Di Criscio, Massimino (dall’82’ Santoro); Lombardi (dal 61’ Pontes Mateus), Fusar Poli, Corazzi (dall’82’ Maffei), Vigliucci; Labate, Tarantino, Spyridonidou (dall’82’ Capitanelli)

A disposizione: Sacco, Labianca, Aldini, Paparella

Allenatore: Fabio Melillo

SAN MARINO ACADEMY [4-2-3-1]

Olivieri; Micciarelli (dall’85’ Amaduzzi), Larenza (dal 79’ Zito), Marenco, Prinzivalli; Ladu, Bertolotti (dal 61’ Bolognini), Brambilla, Menin (dal 61’ Tamburini); Barbieri, Papaleo (dal 46’ Marengoni)

A disposizione: Montanari, Montalti, Gallina, Accornero

Allenatore: Giulia Domenichetti

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1

Assistenti: Angelo Di Curzio e Andrea Gentilezza di Civitavecchia

Ammoniti: Larenza

Marcatori: 25’ e 78’ Spyridonidou, 63’ Barbieri, 71’ Pacioni

