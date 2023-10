San Marino Academy. Under 22: con la Libertas un pareggio che sta stretto

È il rammarico il sentimento dominante a margine della sfida con la Libertas, per la San Marino Academy U22. Lo testimonia nell’immediato post-partita mister Cecchetti, per una sfida a lungo condotta dai Biancazzurrini – pure due volte in vantaggio e in entrambe le occasioni raggiunti. Nella seconda circostanza scontando un pizzico di ingenuità, fisiologica per giovani calciatori quali sono quelli a disposizione del tecnico sammarinese. Presto però emergerà la soddisfazione di aver già alimentato una chiara identità tecnica e tattica, che ha prodotto cinque punti in altrettante partite per la formazione al debutto assoluto tra i grandi.

Dopo un tentativo per parte su piazzato, Matteo Battistini compie la prima parata del pomeriggio al 9’ sulla staffilata di Zabre. La San Marino Academy replica con Famiglietti, bravo a girarsi su Guglielmi per puntare la porta, salvata dalla chiusura in extremis e rischiosa di Sapori. Col passare dei minuti i Biancazzurrini prendono in mano la partita, sollecitando Nicolò Battistini con i tentativi di Alessandro Renzi e Famiglietti. A sbloccare il punteggio è però un calcio piazzato: Bortolotto, dai 25 metri, disegna col mancino una traiettoria perfetta che scavalca la barriera e si spegne imparabilmente alla destra del portiere granata. Per la terza volta in cinque incontri, è la San Marino Academy ad aprire le marcature.

Nella ripresa la Libertas rischia in più occasioni di veder scappare gli avversari nel punteggio, ma Bortolotto difetta di freddezza e precisione, specie al 49’ quando non riesce a dribblare Nicolò Battistini a tu per tu. Mani nei capelli per D’addario e compagni, che tornano a sfiorare il raddoppio al 65’con Giocondi e Pietro Renzi: in entrambe le circostanze è monumentale il portiere della Libertas, che in precedenza aveva provato a riportarsi in linea di galleggiamento col mancino impreciso di Greco. Emblematico quanto avviene al 69’: D’addario manda in porta Giambalvo, chiuso in presa bassa da un coraggioso e puntuale Battistini. L’estremo è lesto nell’avviare l’immediata azione di ripartenza: la Libertas non si avvede di Giambalvo a terra sul lato opposto del campo e sull’asse Santoni-Torsani trova l’imbucata dell’1-1. I ragazzi di Cecchetti non si disuniscono, tutt’altro: D’addario sfiora l’incrocio da posizione defilata, grossomodo da dove Alessandro Renzi mastica il pallone del potenziale nuovo vantaggio. Nell’altra area Zabre sfonda centralmente, allungandosi la sfera sull’uscita di Matteo Battistini, salvo mancare incredibilmente il bersaglio. Così, la San Marino Academy torna in vantaggio. Corre l’81’ quando D’addario spezza un raddoppio in corsia e crossa al centro, dove Nicolò Battistini ha un’incertezza decisiva – tanto quanto la prontezza di riflessi di Argenziano, che griffa il 2-1 a meno di dieci minuti dallo scadere dei tempi regolamentari. I Granata di Sperindio si riversano in avanti con la forza della disperazione, trovando la rete del nuovo pareggio di pura esperienza e malizia: la San Marino Academy si fa trovare fuori posizione su una punizione contestata, che Morelli batte in rapidità – forse con la palla ancora in movimento – permettendo a Torsani di involarsi verso la porta per la rete della doppietta. Protestano i Biancazzurrini per il contatto in area con Luvisi, che sembrerebbe però piuttosto congruo con la dinamica della corsa dei due giocatori coinvolti. Negli ultimissimi minuti esce la Libertas, che sbatte due volte sui legni e sempre con Muci. Prima vicino al gol con una strepitosa rovesciata, poi costretto ad inchinarsi al riflesso di Matteo Battistini – miracoloso all’ultimo respiro. La deviazione del portiere sammarinese, infatti, arriva al 90’+4’ e fa scorrere i titoli di coda sul quinto impegno in Campionato Sammarinese BKN301 per i ragazzi di Cecchetti – poi allontanato dall’arbitro a partita ormai conclusa.

Campionato Sammarinese BKN301, 5. giornata | Libertas – San Marino Academy 2-2

LIBERTAS

Battistini, Rosti, Greco, Di Meo (dal 67’ Morelli), Guglielmi, Barone, Ciccioni (dal 46’ Muci), Santoni, Sapori (dal 67’ Tamagnini), Zabre (dal 79’ Tafa), Torsani

A disposizione: Battistini, Nicolini, Bara, Sallustio, Premi

Allenatore: Floriano Sperindio

SAN MARINO ACADEMY

Battistini, Giambalvo, Giocondi, Luvisi, A. Riccardi (dal 62’ Sarti), D’addario, A. Renzi (dal 83’ S. Riccardi), Casadei, Argenziano (dal 90’+5’ Gatti), Bortolotto (dall’83’ Caushaj), Famiglietti (dal 62’ Renzi)

A disposizione: Borasco, Severi, De Luca, Solito

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Simone Savorani

Assistenti: Marco Savorani e Nicolò Lerza

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 38’ Bortolotto, 69’, 85’ Torsani, 81’ Argenziano

Ammoniti: Guglielmi, D’addario, A. Renzi, M. Battistini, Giocondi, Santoni