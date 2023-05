San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati con 5 nuotatori. GSSE Malta 2023

Stasera in diretta la cerimonia di apertura, dalle 20.45 su San Marino Rtv, canale 831 dtt, 520 Sky, 93 Tivùsat e in streaming (segue link)

Il Comitato Olimpico di San Marino sarà in gara ai XIX Games of the Small States of Europe, il nuoto è in programma presso il National Swimming Pool Complex di Malta dal 29 maggio al 3 giugno, il team del nuoto si presenta con 5 atleti accompagnati dal DT Luca Corsetti, le gare in vasca inizieranno domani 30 maggio.

Stasera in diretta la cerimonia di apertura, dalle 20.45 su San Marino Rtv, canale 831 dtt, 520 Sky, 93 Tivùsat e in streaming (segue link).

Team nuoto San Marino

Valloni Arianna 400-800-1500 sl

Ceccaroni Ilaria 50-100-200 sl

Bianchi Loris 400-800-1500 sl

Casadei Giacomo 50-100-200 ra

Rebosio Alessandro 50-100-200 fa

DT Luca Corsetti

LINK UTILI