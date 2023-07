San Marino. Alessandro Ercolani e il sogno Usa: “Non mi pongo limiti”

Diciannove anni, cresciuto a San Marino, Ercolani arriva nel 2021 in Florida . Firma con i Pittsburgh Pirates e da questa stagione è coi Bradenton Marauders.

Da San Marino a Bradenton, in Florida. Ad allenarsi, giocare e vivere immerso nel baseball da mattina a sera. Come un professionista. Con l’occhio al professionismo. Non un veterano, ma un ragazzo che ha compiuto 19 anni da un paio di mesi. È Alessandro Ercolani ed è uno dei pochissimi in tutta la penisola a percorrere quel tipo di sentiero tecnico. Un primato, per la piccola repubblica. Non un sogno, per lui, che ha gli occhi ben aperti. (…) Il Resto del Carlino