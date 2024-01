San Marino. ALLEANZA RIFORMISTA: “Verso un futuro politico in linea con le aspettative dei sammarinesi”

In vista delle imminenti elezioni, esprimiamo una profonda preoccupazione per un panorama politico che, a nostro giudizio, si sta progressivamente allontanando dalle effettive necessità dei cittadini.

In questo momento cruciale per il nostro paese, riteniamo essenziale ribadire nuovamente il nostro impegno a favore di una politica che sia in linea con gli interessi e le aspettative della cittadinanza.

In questa legislatura, abbiamo raggiunto traguardi significativi, tra cui il rafforzamento della stabilità dei conti pubblici, indispensabile per la sicurezza finanziaria a lungo termine. Abbiamo inoltre implementato riforme fondamentali nel settore della giustizia, mirate a incrementare l’efficienza e la separazione dei poteri. Un altro importante risultato è stata la conclusione dei negoziati per l’accordo di associazione con l’Unione Europea, un evento che segna una svolta storica nelle relazioni internazionali e nel processo di integrazione europea. Infine, siamo riusciti a rinnovare i contratti nel settore pubblico, un aggiornamento che era atteso da più di un decennio e che rappresenta un passo avanti significativo nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutta l’amministrazione pubblica.

La recente unione tra Libera, PSD e PS, avvenuta in un momento delicato della legislatura, solleva interrogativi sulla loro autenticità e le loro intenzioni tanto, che questa “ammucchiata di sinistra” si profila come un esercizio di potere per alcuni, una strategia di sopravvivenza politica per altri. Siamo di fronte a un gioco di opportunità, cambi di casacca e accordi occulti, lontani dall’essenza di una politica prospettica e costruttiva, e pare proprio che una parte della classe politica sammarinese sembri aver perso il contatto con il suo ruolo fondamentale, trasformandosi in un palcoscenico di personalismi e divisioni di potere. La decisione del Partito dei Socialisti e dei Democratici di unirsi a Libera, dopo aver utilizzato NPR come piattaforma elettorale per acquisire posizioni di potere nonostante una rappresentanza parlamentare limitata, rivela un atteggiamento che privilegia gli interessi di parte a discapito del bene comune. Questi metodi, consistenti nel creare l’occasione dello scandalo e poi attribuirne la responsabilità alla “casa” che si sta per abbandonare, o nelle interpellanze ad personam, sono sintomatici di una politica in cerca di visibilità più che di soluzioni.

Al contrario, noi siamo impegnati a portare avanti un cammino di rinnovamento e trasparenza per la nostra Repubblica, con una politica che metta al centro i cittadini sammarinesi, che li ascolti e li coinvolga attivamente nelle decisioni che modellano il nostro futuro comune, rifiutiamo le logiche di potere obsolete e ci impegniamo a costruire un governo che sia davvero al servizio del popolo, basato su principi di chiarezza e partecipazione.

San Marino il 21 gennaio 2024

Alleanza Riformista