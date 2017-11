San Marino. Altri punti Atp per Federico Bertuccioli grazie al 2° turno nel 25mila dollari di Pula

Altri punti Atp per Federico Bertuccioli grazie al 2° turno nel 25mila dollari di Pula

L’allievo della San Marino Tennis Academy in Sardegna supera il rumeno Filip e poi lotta per tre set con il portoghese Gil, quinta testa di serie

Ancora un bel risultato per Federico Bertuccioli nel circuito Itf Men’s Future. Il giovane allievo della San Marino Tennis Academy, che a inizio settembre aveva conquistato il suo primo punto mondiale nel torneo tunisino di Hammamet (15.000 dollari di montepremi), si è ripetuto anche nel 25.000 dollari di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, sui campi in terra battuta del Forte Village, approdando anche in questo caso agli ottavi.

Il 19enne pesarese, in tabellone grazie a una wild card, al primo turno ha infatti sconfitto con il punteggio di 7-5 6-1 il rumeno Vladimir Filip, proveniente dalle qualificazioni, per poi tenere testa per tre set al portoghese Fred Gil, numero 455 Atp (con un best ranking da numero 62 nel 2011) e quinta testa di serie del torneo, finendo per cedere con il punteggio di 6-3 2-6 6-1. Sicuramente un risultato in grado di infondere una bella iniezione di fiducia all’allievo di coach Giorgio Galimberti sul Titano.

Sempre a Santa Margherita di Pula nel contemporaneo torneo Itf Women’s Tour femminile (25.000 dollari, terra) era presente nelle qualificazioni anche la 17enne Isabella Tcherkes Zade, altra allieva della San Marino Tennis Academy, che ha trovato disco rosso nel primo turno di fronte a Claudia Giovine (6-0 6-4).