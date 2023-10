San Marino. Amici di Padre Marcellino: “Il ritorno nei luoghi di Padre Marcellino”

Sono state giornate certamente cariche di emozioni quelle trascorse dal nostro amico Marino Pelliccioni a Lubumbashi, un ritorno nei luoghi di Padre Marcellino dai quali mancava da diversi anni, ed è per questo che si è voluto regalare questo viaggio per il suo compleanno. I paesaggi, il ritmo della vita, ma soprattutto la caratteristica di questo popolo che non smette mai di stupire, ovvero il calore che ti fanno sentire appena ti vedono, perché nonostante sia da tanto che non ci si incontra sembra che il tempo non sia passato: subito per strada ti riconoscono, ti avvolgono con il calore ed i sorrisi che sempre sanno donare, e forse non è un caso che Padre Marcellino a suo tempo aveva deciso di rimanere proprio qui.

Ma lo scopo di questo viaggio era anche quello di visitare tutta la missione, vedere come proseguono le loro attività, entrare nella routine dei lavori quotidiani ed aiutare nel caso si presentino situazioni da migliorare: alcuni esempi sono la sistemazione della pavimentazione nella zona della Principessa, la cisterna alla quale il circondario attinge per avere acqua potabile, un lavoro svolto dai muratori del luogo coordinati dall’esperienza che Marino ha potuto dimostrare loro, oppure la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico per garantirne la massima efficacia.

Ma c’è stato anche tanto tempo da dedicare esclusivamente per i bambini, tempo che letteralmente vola fra i canti ed i giochi che sanno sempre improvvisare in ogni momento. Le attività scolastiche sono a pieno ritmo, i ragazzi disciplinati seguono le indicazioni nelle attività ricreative all’esterno, mentre si lavora davvero a ritmi elevati per avviare presto i nuovi corsi per adulti di elettricista e saldatore. Preziose sono le immagini che ci ha inviato Marino dal suo viaggio: le scuole e delle strutture di servizio ad esse collegate, i quadri ed i richiami dedicati a Padre Marcellino che ritrovi in tanti ambienti, ed al di sopra di tutto l’immagine della sua tomba davanti alla quale il ricordo di Marcellino è ancora vivo e la mente ritorna ai tanti momenti trascorsi proprio nella missione insieme a lui. Marcellino è vivo nei nostri cuori, nella sua gente e le sue opere proseguono il percorso iniziato: questi sono i valori che contano, per i quali tutti noi ci impegniamo giorno per giorno.

John Bianchi Ass. Amici di Padre Marcellino