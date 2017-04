San Marino. Ancora autovettura contromano all’altezza dell’ex electronics

Ancora una volta un’autovettura con targa italiana contromano nella superstrada all’altezza dell’ex Electronics.

A San Marino diverse volte è accaduto che autovetture con targa forense abbiamo preso contromano la superstrada con epiloghi dolorosi come ad esempio la tragedia del motociclista Zafferani, defunto a causa di un incidente frontale nell’area sopra l’incrocio per Torraccia.

Dito puntato contro la segnaletica che probabilmente non è sufficiente a far capire, a chi non è pratico delle nostre strade, la corretta direzione da prendere all’uscita di un incrocio o da una semplice strada laterale.

Speriamo che la commissione e gli uffici preposti possano essere più sensibile e attivi per migliorarla e per impedire che ancora possono succedere tragedie con incidenti mortali.