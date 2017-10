San Marino. Ancora un successo della Rassegna Musicale d’Autunno con il pianista Alessandro Tardino

Ancora un successo della

Rassegna Musicale d’Autunno

con il pianista Alessandro Tardino

La Rassegna Musicale d’Autunno porta da sempre sul Titano artisti

che calcano gli scenari internazionali della musica classica.

Tutti caratterizzati per qualità musicale e programmi di grande interesse.

Tardino, con i suoi Schumann e Prokofiev, ha fatto di San Marino,

per una domenica e per un pubblico attento, un luogo di musica di livello europeo.

E domenica 5 novembre si replica alla

Galleria della Cassa di Risparmio di San Marino

con la presenza di Mario Marzi.

Solista di fama internazionale,

ha realizzato numerosi incisioni discografiche per importanti etichette,

collabora stabilmente con l’Orchestra della Scala di Milano,

è docente di Sax presso il Conservatorio “Verdi” di Milano.

Insieme a Paolo Zannini (pianoforte) e Stefano Calvano (percussioni)

presenteranno il concerto Crossed Lands

Alleghiamo un breve resoconto del concerto di Alessandro Tardino

Associazione Musicale Camerata del Titano

(1992 / 2017 – 25° Anniversario)

Superba esibizione di Alessandro Tardino alla Rassegna Musicale d’Autunno

Il giovanissimo pianista infiamma il pubblico con la sua interpretazione di Schumann e Prokofiev al secondo appuntamento della stagione concertistica sammarinese

C’è un solo aggettivo che può descrivere l’esibizione di Alessandro Tardino per il secondo appuntamento della Rassegna Musicale d’Autunno: formidabile. Per nulla svantaggiato dalla giovane età e sicuramente favorito dalla lunga frequentazione di ribalte internazionali, questo incredibile pianista ha letteralmente conquistato il pubblico accorso domenica pomeriggio alla Sala SUMS, scatenando l’intera gamma dei sentimenti: dalle suggestioni intimistiche di Schumann all’esplosione di gioia della favola di Cenerentola di Prokofiev.

Un programma complesso, quello scelto da Tardino, le cui mani hanno volato sulla tastiera sia per i “6 studi in forma di canone” del compositore tedesco considerato come uno dei più grandi compositori di musica romantica, sia nei frammenti originali della “Cenerentola” del compositore russo contemporaneo considerato il Mozart sovietico.

Due modi diversi di proporre la musica classica, ma uniti in un’interpretazione magistrale sottolineata, al termine del concerto, da un’entusiastica ovazione.

La Rassegna Musicale d’Autunno, organizzata da Camerata del Titano con la sponsorizzazione della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS, torna domenica prossima, per il suo terzo appuntamento, ore 16,30, nella Galleria Carisp di Città. (A. Venturini)