San Marino. Arriva il maltempo

Sarà un week-end all’insegna del maltempo in Italia con pioggia, vento e neve sui rilievi. Si prevedono picchi anche di oltre 80-100 mm a ridosso delle Prealpi e sull’alta Toscana. Allerta arancione su Genova da questa sera alle 21 alle 15 di domani. Lo annuncia la Protezione civile diffondendo l’allerta diramata da Arpal. L’allerta arancione – lo ricordiamo – è il livello massimo per i temporali.

Si preannuncia una domenica piovosa anche sul Titano: maltempo che proseguirà nei prossimi giorni e dovrebbe avere il suo picco tra martedì e mercoledì, con precipitazioni via via più consistenti.